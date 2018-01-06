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节后排毒：多吃蔬菜和水果

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 6 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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过完了节，大吃大喝之后，很多人脑子里现在想的都是减肥、排毒。

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市面上现在有各种各样的排毒方法和排毒产品，但加拿大的一位注册营养师说，最好的排毒途径，就是多吃蔬菜和水果。

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© Lindsay MacKenzie/CBC

不必追求花哨

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安迪·德·桑蒂斯（Andy De Santis）是加拿大的营养师，他说，假期是许多人觉得自己最放松的时候，大家都在享受乐趣，吃得比平常要多一些。

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他说，在节假日期间，体重增加个一两英镑是很常见的，但有的人节后会甩掉增加的体重，有的人却甩不掉，因此不少人会去追崇那些时髦的方法来排毒，以减轻体重。

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德·桑蒂斯认为，诀窍并不在于那些花哨的排毒方法，而是简单回归健康的饮食模式。

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他说，人们为了排毒，往往花了很多钱，尝试极端的饮食方式，这些其实并不必要，人们需要做的其实就回归健康、平衡的饮食，如果你这样做，身体会自己照顾好自己。

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© iStock

不赞成光喝蔬菜汁果汁

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德·桑蒂斯说，一段时间来很流行喝蔬菜汁果汁排毒，流行低碳水化合物饮食，但对于大多数人来说，这些将有暂时的作用，不是长期有效的解决方案。

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他表示，排毒，并不意味着要做什么特定、或“激烈”的事情，而是应该回到一个更为平衡的程序，吃大量的水果和蔬菜，减少每天的甜点，最重要的，是不要让节日期间的那种大吃大喝持续下去

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他还说，购买那些纯榨果汁蔬菜汁是很贵的，完全可以把钱花在购买蔬菜上。

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对于有些人因为害怕糖而不吃水果，德·桑蒂斯说，人们对糖的非理性恐惧是相当普遍的，但完全不必因为这一点而抛弃水果。

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© Radio-Canada / Angie Landry

与食物保持平衡的关系

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安迪·德·桑蒂斯建议，我们与食物之间应该保持一种平衡的关系，任何时候都不要过分放纵，也不要突然一下子这个也不吃那个也不吃，平衡膳食是人们最好的选择。

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对于那些决心尝试排毒产品的人，他建议可以尝试一个星期，注意其效果，然后恢复正常饮食。

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他还给出了一些节后的饮食提示：

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  • 多吃水果和蔬菜，在晚餐时多吃蔬菜；
  • 节假日后的几个星期不要每天吃甜点；
  • 用餐时少吃一点；
  • 不要被排毒产品的昂贵包装所迷惑；
  • 尝试一些植物蛋白。

(RCI with Kirthana Sasitharan/CBC)

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