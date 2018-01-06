马克.扎克伯格2018新年愿望 – 维修Facebook、网络集权和加密货币

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）作为互联网公众人物 (这一点你我每个人都有贡献)，他的一举一动都引起公众的关注。Facebook现在变得如此之大，以至于扎克伯格的每年个人挑战成为新闻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2014年，他学习了普通话。

2015年，扎克读了二十五本书。

2016年，他为自己的房子建了人工智能个人助理。

2017年，扎克伯格想见到和听取所有50个州的人的声音。也在同一年，2017年，Facebook遇到了很多挑战，这一点扎克伯格也承认。

除了泛滥的假新闻和极端分子灵活地运用社交媒体招募新人。人们正在逐渐意识到，无意识地浏览社交媒体“新闻”是纯粹的浪费时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“我们犯了很多错误。”

在过去的一年中，Facebook已经越来越习惯作为信息分销中心的角色，扎克伯格（Zuckerberg）今天的声明表明，该公司正在越来越准备好解决其在这个角色带来的许多问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

扎克伯格写道：“我们不会阻止所有的错误或滥用行为，但是我们目前在执行我们的政策和防止误用我们的工具方面犯了太多错误。 “如果我们今年取得成功，那么我们将在2018年结束一个更好看的曲线。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

扎克伯格承认，虽然Facebook经常以良好的意图处理骚扰等问题，但是在执行误导了的指导方针的时候却经常出现问题 – 禁止那些不应被禁止的人，或者让那些显然不适当的人留下来。很明显，这是一个系统性的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

互联网的未来 – 分权还是集权

扎克伯格肩负着重要的责任，因为他掌管着一个已经成为舆论基石的集中式平台。文章变得病毒化，算法鼓励愤怒。他在发言中还表示，人们已经对集中的平台和大社区失去信心（讽刺的是Facebook就是集中大平台的代表。）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他谈到：“现在技术中最有趣的问题之一就是集权与分权。我们很多人进入了科技领域，因为我们相信这可能是一个分权化的力量，将更多的权力放在人们的手中。 （Facebook使命的前四个词一直是‘给人力量’）。早在20世纪90年代和2000年代，大多数人认为技术将是一个分权化的力量。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“ 但今天，很多人对这个承诺失去了信心。随着少数大型科技公司的兴起，以及政府利用技术来对付公民，许多人现在认为，技术只是把权力集中起来，而不是分散权力。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

小扎对加密货币很有兴趣

Facebook并没有立即宣布任何改变，但扎克伯格比他迄今为止更加坦率地承认公司的问题。他甚至指出，人们对主要科技公司和像Facebook这样拥有巨大力量公司日益增长的不信任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

扎克伯格说，加密和加密货币是两个“重要的逆潮流”，把权力交给人们。他写道，他有兴趣研究他们的影响以及“在我们的服务中如何最好地使用它们”。这可能并不意味着FaceCoin ICO将在2018年推出，但不要下定论将其排除在外。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这很大程度上就像扎克伯格在进行思考。 Facebook无法想象它放弃了作为在线交流的中心枢纽的巨大利润角色，转而支持理想主义的分散化网络，但是扎克伯格承认他的用户的恐惧和担忧至少是Facebook希望能更有活力地开始解决这些问题的基础。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马克.扎克伯格2018新年愿望-全文 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 每年我都会面临个人挑战，去学习新的东西。我访问了美国的每一个州，跑了365英里，为我家建了一个AI，读了25本书，学了普通话。 2009年，我开始做这些挑战。第一年经济陷入严重衰退，Facebook还没有盈利。我们需要认真对待，确保Facebook拥有可持续的商业模式。这是一个严肃的年头，我每天都会戴上领带作为提醒。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 今天感觉很像第一年。世界感到焦虑和分裂，Facebook有很多工作要做 – 无论是保护我们的社区免受虐待和憎恨，捍卫民族国家的干涉，或确保在Facebook上花费的时间是值得花费的时间。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我个人对2018年的挑战是集中精力解决这些重要问题。我们不能防止所有的错误或滥用，但是我们现在在执行我们的政策和防止滥用我们的工具上犯了太多的错误。如果今年我们取得成功，那么我们将在2018年结束时有一个向上的曲线。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 这些看起来可能不是个人面临的挑战，但我认为，通过强调这些问题，我会学到更多的东西，而不是通过做一些完全独立的事情。这些问题涉及历史，公民权利，政治哲学，媒体，政府，当然还有技术。我期待着将专家组聚在一起讨论和帮助解决这些问题。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 例如，现在技术中最有趣的问题之一就是集权与分权。我们很多人进入了科技领域，因为我们相信这可能是一个分权化的力量，将更多的权力放在人们的手中。 （Facebook使命的前四个词一直是“给人力量”）。早在20世纪90年代和2000年代，大多数人认为技术将是一个分权化的力量。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 但今天，很多人对这个承诺失去了信心。随着少数大型科技公司的兴起，以及政府利用技术来对付公民，许多人现在认为，技术只是把权力集中起来，而不是分散权力。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 同时这里存在着重要的逆向趋势 – 例如加密和加密货币来说 – 它们从中央系统中获取权力，并将其放回到人们的手中。但他们有可能难以控制。我有兴趣深入研究这些技术的积极和消极方面，以及如何最好地将它们用于我们的服务。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 这将是一个重要的自我提升的一年，我期待着从工作中学习，共同解决问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada