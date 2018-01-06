新斯科舍省小镇多，人口少，是否需要那么多官员

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加拿大的新斯科舍省位于大西洋岸边，在加拿大10个省份中仅比爱德华王子岛大，面积5万多平方公里，人口不到100万。全省分为18个县级行政区， 最大的城市是省会哈利法克斯，人口40万出头，而最小的县级行政区维多利亚，人口只有7089人。至于各个行政区下面的小城镇，那就更多了。

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这就带来了一个问题，城镇无论多小，都得有个市长或镇长，有个管理机构。CBC记者Pam Berman就此做了一个调查研究，汇总了市长、监狱长和议员的人数，以及治理50个城市和乡镇的费用，由此看到当选的官员代表了多少选民，代价又是多少。结果发现很多小村镇人口和政客的比例不协调，具体说就是，人口太少，官员太多。

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她以安纳波利斯·罗尔镇为例，这是一个历史悠久的社区，自豪地称自己是一个“小镇”，每98名居民就要养一名政客。这个数字比大城市中一栋公寓楼的住户数量还要少。

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另一个克拉克港是一个渔民社区，位于该省南部海岸的沙岬岛，共有居民758人，平均每人每年要贡献114加元支付市长和六位议员的年薪。

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在过去的二十年中，虽然新斯科舍曾有几次村镇合并运动，但依然有很多分离的村镇和人口稀少的城市在行政上是独立的。

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安纳波利斯·罗尔镇镇长比尔·麦克唐纳（Bill MacDonald）表示，虽然该镇的居民交的税要大大高于安纳波利斯河对面的另一个乡镇，他的城市也没兴趣与周边乡镇合并。他说：“我们镇上的有些居民担心，我们这个完美的小镇是有自己性格的，可以自我控制，自我保护，一旦和别的乡镇合并， 就可能会失去自己的独特性格”。

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按照省里的规定，每个市镇行政当局可以自己决定市议员人数，但每8年他们必须向省公用事业和审查委员会报告。

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该委员会则会根据评估进行干预。两年前就曾命令列治文县将市议会的议员人数由十人减至五人。

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不久之后，又根据克莱尔市一个公民团体两年多的呼吁，将该市议会的规模从八人缩小到五人。

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领导克莱尔公民协会的是热拉尔·蒂里奥（Gérard Thériault）， 他说他认为一个小型的理事会更有效，“因为桌面上的人越多，就越有争议。一个较小的委员会也可能会鼓励更多的候选人提名。因为这些小镇太小，很少有人愿意站出来与现任者竞争”。

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实际上，省公用事业和审查委员会在2015年以前曾两次裁定，让该市就理事会规模与居民进行协商。最后没办法只能聘请独立顾问向居民做调查。最后由市政理事会投票，7个人中有4人赞成将其规模从6人缩小到4人，再加上市长。

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理事会中的特鲁迪·昆兰（Trudy Quinlan）是投票赞成裁员的人之一， 她还兼职做女服务员。她说，一个较小的理事会意味着每位理事要做更多的工作，参加更多的董事会和各种协会的会议。但她还是相信合并是早晚的事， 尤其是与旁边更大的市合并会促进克莱尔镇的港湾“繁荣”。

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京士县的县长彼得·莫塔特（Peter Muttart）则另有看法，他更倾向于减少各种委员会的数量，而不是减少议员的数量。他说：“现在的问题是管理过度。我们仍然保持着原来乘马车走土路时的治理结构。 而那时从安纳波利斯山谷到达哈利法克斯需要三到四天的时间”。

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莫塔特表示，京士县的理事人数从过去的12人降到现在的10人，内部的辩论也有所改善， 能比较好的代表全县的选民。

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最后，他说他希望看到镇、乡、村都取消行政机构， 改由地区性政府管理。

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“我们可以分担税款，向行政管理者支付一份体面的工资。这样他们就可以全职为我们工作，而不用再去做兼职。”

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