周末网络广播（2018年1月7日）

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各位朋友，我是方华，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 并对您感兴趣的事情发表评论和看法，今天和我一块在播音室的有赵黎、亚明和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大今年为啥这么冷

© Aaron Lynett/Canadian Press

今年冬天，加拿大北边和南边的天气似乎倒了过来, 这个星期二，1月2日，加拿大育空地区的首府白马市，居然比多伦多市要暖和。但科学家们说，近些年来，这种情况经常发生。赵黎报道

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越境来加拿大的非法难民开始填补魁北克的劳工短缺

© Alison Northcott

在过去的一年时间里，非法移民跨过加美边境到加拿大寻求避难的新闻一直未断。 仅皇家骑警记录的在魁北克截获的人数就超过1，5万名。在开始阶段， 政府和民间慈善机构要为这些难民提供生活方面的帮助。 庆幸的是，他们中的有些人也已开始进入劳动力市场。联邦政府方面说，从去年7月至11月的五个月内，就向寻求庇护者发出了近3000份工作许可证。亚明报道

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多伦多两个好心人租旅馆让无家可归者躲避严寒

© Muriel Draaisma/CBC

詹妮弗·埃文斯（Jennifer Evans）和莫哈末·法奇（Mohamad Fakih）是加拿大多伦多市的两位居民，他们原本互不相识，但在今年冬天最寒冷之际，他们两人联手进行的一项慈善举动引起了媒体的注意。加拿大广播公司报道说，最近两天，詹妮弗·埃文斯和莫哈末·法奇慷慨解囊，自己出钱租酒店的房间，已经让接近20名无家可归的人得以逃脱严寒，住进了酒店。赵黎报道

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加拿大尝试用社交媒体新技术预测和降低自杀率

© CBC

加拿大政府正在与一家专门从事社交媒体监测和人工智能的公司商讨， 请他们协助预测自杀趋势，以求提前预测那些可能出现自杀高峰的地区。渥太华的Advanced Symbolics Inc.是一家人工智能和市场研究公司，但该公司的加拿大人口样本则扩展为超过16万个社交媒体账户。亚明报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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