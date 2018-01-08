养牛业是反对肉食运动的主要目标 / Christinne Muschi/Reuters

敢想：环保组织呼吁对肉食品收税

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 8 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大畜牧业发达，肉牛、肉猪和肉鸡的产量不但满足本国民众的需求而且还可以大量出口。

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不应该是肉食动物

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但一些环境保护组织认为，人不应该是肉食动物，正是由于现代人类大量吃肉才加重了地球表面升温的灾难性问题；他们指出地球表面三分之一的土地面积被用来生产肉食、这是不可持续的。

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但也有专家指出，人类既有消化植物食品的能力也有消化动物肉食品的能力；而且正是由于人类开始渔猎、开始吃动物蛋白才促进了人类的进化；如果为了道德的原因或者是环境保护的原因而要人类停止吃肉，这是错误的。

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J. Scott Applewhite/Canadian Press

收取“罪恶税”

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据加拿大广播公司记者Anna Dimoff 报道，在全球肉食品消费量不断上升的情况下，一些环境保护组织要求政府开始对肉食品征收“罪恶税”  “sin” tax。

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根据设在英国伦敦的Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR) 的测算，1992年到2016年期间世界肉食品消费量增加了至少5倍，不但导致越来越多人的体重超重和肥胖问题、越来越高的糖尿病发病率、越来越高的癌症发病率，而且导致更多的温室气体排放、让地球变暖问题越来越恶化。

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这个英国环保型投资组织认为，世界各国政府应该像对待香烟、甜饮料那样对肉食品征收“罪恶税”，以减少对肉类的消费，因为肉食品与香烟和甜饮料一样对人体有害、对环境有害。

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鼓励吃素

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设在美国波士顿的环保型投资组织Boston Common Asset Management的常务董事Lauren Compere 指出，欧洲国家在对肉食品征收“罪恶税”方面走在了前面，丹麦、瑞典、德国就正在考虑推出对肉食品征收“罪恶税”；即便是只能小幅度的减少对肉食品的消费量，这也会对改善人们的健康水平和减少温室气体排放量带来好处。

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Getty Images

Lauren Compere 对如何使用对肉食品征收“罪恶税”后收取的税收收入的建议是，用这些钱加强对消费者吃健康食品的教育和用来做鼓励人们吃素食的宣传。

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Lauren Compere 认为，减少肉食消费实际上属于越来越多的消费者要知道自己购买的消费品来自哪里、是如何生产的、是由谁制造的这一世界性趋势的一部分。

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太简单狭隘

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但加拿大不列颠哥伦比亚省养牛业协会的负责人 Kevin Boon 认为，把问题全都归于吃肉是过于简单狭隘的思维逻辑。比如过去几十年世界肉食消费量的确是在猛增，但世界人口也在猛增；不但对肉食品的需求在大量增加，对粮食、蔬菜、水果等所有食品的需求都在明显增加。

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Kevin Boon指出，如果单单把加拿大卫生部建议的健康食品清单上的一种食品-肉食品挑出来作为收税对象，这显然是过于轻率了。

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