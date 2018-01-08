若避免朝鲜战争这个加拿大人有点功劳

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随着朝鲜出人意料的主动表示愿意与韩国谈判朝鲜派体育代表团参加平昌冬奥会，朝鲜半岛的紧张局势似乎缓和下来。

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据加拿大广播公司记者Kalina Laframboise报道，由加拿大教练Bruno Marcotte指导、并在蒙特利尔训练了一个夏天之后，朝鲜花样滑冰男女双人滑选手Ryom Tae-ok 和 Kim Ju-sik 已经通过了奥运会选拔赛、获得了参加平昌冬奥会的资格。

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加拿大教练Bruno Marcotte今年43岁，年轻时曾经获得世界青少年花样滑冰锦标赛的铜牌。

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去年在世界滑冰锦标赛期间这两位朝鲜花样滑冰双人滑选手向Bruno Marcotte请教了几个问题，后来经过几次开会讨论后他们正式请Bruno Marcotte当他们的教练。

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Bruno Marcotte主要做他们的技术指导，他的妹妹Julie 负责舞蹈编排，他们选定的音乐是魁北克歌手Ginette Reno创作的Je ne suis qu’une chanson。

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Bruno Marcotte同时还是韩国花样滑冰双人滑选手Alex Kang-chan Kam 和 Kim Kyu-eun的教练，结果是这两对来自对立的南北朝鲜的双人滑选手成了朋友。

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韩国和朝鲜星期二将在分隔南北朝鲜的板门店举行会议，讨论朝鲜选手参加平昌冬奥会事宜。

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平昌冬奥会预订在2月9日举行。

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