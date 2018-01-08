20万萨尔瓦多难民可能涌向加拿大

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据加拿大新闻社报道，加拿大联邦政府准备的应对大量非法越境者涌入加拿大边境的计划可能很快会受到考验，因为目前在美国暂时居住的20万萨尔瓦多人可能会争先恐后来加拿大申请难民。

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美国政府给这20万萨尔瓦多人提供的在美国暂时居住的保护项目将在2018年3月份到期，届时特朗普政府很可能会像对待在美国的海地人一样宣布其国内的条件已经改善，已经不需要美国政府继续提供保护，从而让这些萨尔瓦多人失去继续在美国合法居住的身份。

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这些已经在美国居住多年的萨尔瓦多人不愿意回到以枪杀暴力非常频繁著称的萨尔瓦多，他们如果不能继续在美国生活下去就会大量北上加拿大寻求政治避难。

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加拿大自由党政府除了派遣讲西班牙语的国会议员前往美国一些萨尔瓦多人聚集的城市，宣讲不是什么人都会被加拿大接收为难民、加拿大有自己一整套难民和移民审批系统，而且利用社交媒体和网上搜索引擎做有针对性的广告，告诫那些想越境进入加拿大申请难民的人这条路不是捷径。

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但仍然有一些不实信息在流传，有的甚至来自一些国家的政府官员。比如，2017年11月份尼加拉瓜驻美国迈阿密的总领事还在告诉当地媒体说，加拿大政府向那些被美国政府停止临时保护居住项目的外国人提供移民加拿大的项目。

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