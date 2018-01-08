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加拿大飞行员短缺，各航空公司争夺飞行员

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 8 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大全国正在出现飞行员的短缺，一些地区性航空公司已经因为缺乏飞行员而取消航班，或者让经验不足的飞行员坐上驾驶座。

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加拿大航空交通协会（Air Transport Association of Canada） 的主席约翰·麦肯纳（John McKenna）说，这是航空业面临的一个严重问题，而且每年都在加重，这不仅是加拿大的问题，全球范围内都有这个问题。

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约翰·麦肯纳（John McKenna） © CBC

乘客暴增+飞行员退休

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加拿大广播公司的 Kyle Bakx 报道说， 有一系列因素造成了飞行员的短缺，包括近年来乘飞机旅行的人数大增，以及大量飞行员退休等等。

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加拿大航空航天理事会 （Canadian Council for Aviation and Aerospace）即将发布一个报告，报告称，加拿大需要每年增加300名飞行员，以满足日益增长的航空旅游业的需求。

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小社区受影响

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约翰·麦肯纳说，飞行员紧缺，受影响最大的是较小的社区。

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他说，大的航空公司缺人，就来挖小航空公司的墙角，有时小航空公司的飞行员只给公司两星期的提前通知就跳槽了，小公司找不到飞行员，只能把地区的一些航班停飞。

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报道说，大多数飞行员都渴望能开大飞机，飞行速度更快，飞行高度更高，而且挣得工资更多。

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位于响雷湾（ Thunder Bay）的 Bearskin 航空公司，以往飞行员都是要飞了两三年，然后再跳槽到大型航空公司工作，现在，他们通常只待上 6 个月就被大航空公司给挖走了。

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Bearskin 航空公司承认，公司正在以“发疯的速度”丧失飞行员，很多飞行员被国家级的航空公司挖走，其他飞行员不得不加班，或接受紧张培训，好在到目前为止还没有停飞航班。

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© Submitted by Jim Heidema

航空公司竞争飞行员

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加拿大广播公司报道说，整个加拿大的航空业都因为缺乏飞行员而降低了对新飞行员的经验要求，并花大钱用于招聘和培训。

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业内人士表示，几十年前，飞行员需要有超过 5000 飞行小时的经验才能得到国家级别航空公司的考虑，现在门槛大大降低了，有的大航空公司招聘飞行员的经验要求是 1000 个小时。

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在加拿大航空公司 Air Canada 旗下运营的 Air Georgian 航空公司表示，现在每个航空公司都在招聘，竞争激烈。

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另外，不仅是加拿大的航空公司在竞争飞行员，国际航空公司也在竞争雇用加拿大的飞行员。

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业内人士说，世界上的竞争从来没有像现在这样激烈，亚马逊在购买空中客车，越南在疯狂订购客机，中东国家也在大买客机，他们都愿意花大价钱来招聘加拿大说英语、有经验的飞行员。

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© Francois Lenoir/Reuters

飞行学校的教员被挖走

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与此同时，加拿大的飞行学校也面临困境，航空公司找不到飞行员，就把飞行学校的教员给招走了。

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阿尔伯塔省一间飞行学校的业主特里·萨珀（Terri  Super）表示，航空公司不能继续这样来挖走教员，这个行业可能会崩溃，没教员就没法培养学生。

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她说，2017年加拿大培养了大约 1,000 名飞行员，但其中有一半是国际学生，他们毕业后通常不会留在加拿大。

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（RCI with  Kyle Bakx/CBC）

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