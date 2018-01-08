专家：感冒了别往医院跑，在家好好休息

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加拿大不列颠哥伦比亚 （BC）省卫生部门的官员表示，他们明白为什么人们在感冒咳嗽发烧的时候想往医院跑，但对于大多数人来说，完全没这个必要，最好的办法是呆在家里休息。

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BC省疾病控制中心（ Centre for Disease Control B.C.）的 Danuta Skowronski 医生说，大多数感冒的人，只要多休息，多喝水，不用看医生就会好。

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加拿大广播公司报道说，卫生部门的官员发出这样的信息，也是为了提醒公众，身体健康但感染了流感病毒的人不要轻易去急诊室，因为去了医院，不仅用了医院资源，还可能把病毒传给医院的其他人，医院里那些免疫系统较弱的患者对流感病毒尤为脆弱。

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来自医院的数据字显示， 12月份和 1月份去急诊室的人数超过其他月份，这两个月也是 流感病毒蔓延的月份。

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BC省的卫生部门建议，感冒的人如果对自己的病情有所担心，应该先给自己的家庭医生打电话，若没有家庭医生，可以去附近的一家诊所就医，或给HealthLinkBC 打电话（811），寻求咨询。

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（RCI with CBC）

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