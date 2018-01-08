加拿大移民部开始接受2018年父母团聚类移民申请，为时一月

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如果你想给国内的父母或祖父母办移民的话，加拿大移民部的网站已经从1月2日开始接受今年的“申请意向表”（the interest to sponsor form），最后期限是2月1日加东时间中午12点。表格之所以叫这个拗口的名字，是因为今年仍然沿用去年的“摇奖”方式。接收上限也仍然定为一万人。

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最后期限过后，加拿大移民部官员将检查所有交上去的表格，剔除重复的申请，然后从中随机抽取。如果申请人运气足够好，表格被抽到，就会通过电邮收到一封“邀请信”。这时才能开始正式的申请程序。

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今年增加了关于申请人经济状况的问题

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为了避免让那些不合格的申请人做无用功，今年的表格增加了关于申请人的经济状况、家庭成员人数等问题，还需要填写申请人的父母或祖父母的姓名。

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今年的申请人需要提交2014，2015和2016三年的税表来证明自己的经济能力。这是加拿大移民部判断申请人是否有能力负担父母或祖父母生活的最重要的标准。

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加拿大移民部的网站上也贴出了过去三年家庭收入最低标准一览表，并要求申请人在动手先做个自我评估。加拿大移民部发言人说，增加相关问题和信息是为了保证最后被抽中的申请人是真正有经济能力的。

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申请人必须是年满十八岁的加拿大公民或永久居民，没有犯罪记录，信用记录良好（包括没有拖欠子女抚养费，完满履行过去的担保义务, 所担保的人没有领取社会福利等内容）。另外，申请人只能为自己的父母和祖父母提供经济担保，不能担保配偶的父母和祖父母。如果被抽中，也不能把这个机会“转让”给别人。

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“摇奖式”申请招致激烈批评

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自去年加拿大移民部把父母/祖父母团聚移民申请改成“摇奖式”以来，受到了许多批评。最愤怒的莫过于那些已经按照旧模式排了好长时间队的人。另外，寄出申请意向表时并不需要证明自己的经济能力，因此发生了有些被抽中的人却不符合条件的情况。

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CBC记者Kathleen Harris报道说，加拿大移民部改变父母/祖父母团聚移民申请方式的目的是要使接收机制更公正、更透明。因为此前有抱怨说，旧的申请程序不公平，有能力请律师或移民顾问的申请人就能排到前面。

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增加家庭团聚移民是特鲁多在2015年大选时提出的竞选承诺之一。保守党移民事务评论员伦佩尔（Michelle Rempel）说，自由党做出承诺，但是却没有拿出兑现承诺所需的人力物力。她认为政府应该重新考虑，因为现在的做法行不通，也不见得公平。

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保守党对增加家庭团聚移民一向缺乏兴趣，因此伦佩尔并没有提出具体的要求。但是另一个反对党新民主党就不同了。该党的移民事务评论员关慧贞不仅要求自由党恢复过去的“先到先得”接收机制，而且要求取消每年的父母团聚移民接收限额。

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当然，她也要求政府为此拨出足够的资金。

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（RCI with CBC, Kathleen Harris）

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加拿大移民部关于申请父母/祖父母团聚移民的信息

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