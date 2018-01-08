道德规范专员：加拿大财长莫诺2015年卖掉股票没有违反规定

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加拿大道德规范专员玛丽.道森（Mary Dawson）宣布，加拿大财长莫诺（Bill Morneau）2015年秋卖掉家族公司股票的做法没有违反利益冲突法。此前道森应反对党议员要求，对此事进行了调查。反对党认为莫诺得益于他作为财长得到的关于年收入20万以上将增收所得税的内部信息。

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道森在上周五写给莫诺的一封信中说，增收高收入者个人所得税的消息在2015年11月5日就公布了，莫诺和一个家人卖掉股票是11月30日的事。有关法案在12月7日提交。

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她认为，这个时间线显示莫诺没有违反关于禁止公职人员利用没有公布的内部信息的规定。另外，她也认为莫诺没有参与加拿大银行和他的家族公司续合同的事宜。

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但是关于他的另一项调查还没有结果。这项调查事关他在提交养老金改革法案的时候还拥有家族公司股份。

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一个财政部发言人表示，财长做的超过了道德规范专员最初的建议。他转让了所有家族公司股份，向慈善组织捐赠1千万加元，并把自己的资产以保密信托的方式委托他人管理。

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（RCI with CBC）

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