国税局新政：低收入和固定收入的加拿大人将可以打电话报税

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从今年二月中旬开始，大约有95万低收入和固定收入的加拿大人将陆续收到一封加拿大国税局的信，邀请他们通过打电话的方式报税。他们只需要在电话上回答一些问题，国税局将根据自己的记录和他们提供的信息代他们算出结果。

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这项“新政”实际上过去实行过，但是在2013年被取消。当时的电话报税服务比现在的要复杂，可以享受的纳税人也比较少。

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另一项在2013年被取消、今年将恢复的服务是把税表寄给纳税人。但是加拿大邮局等往年放税表的地方今年也还会有。尽管网上报税越来越普及，但现在仍然有两百万加拿大人使用纸质表格报税。

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国税局发言人表示，这些措施是为了方便纳税人，提供更有效的服务。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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