蒙特利尔市拨款150万，帮助少数族裔获得工作实习机会

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加拿大的蒙特利尔市将拨款 150万加元，用于一个多元化工作实习项目，市政府 2017年对这个项目的拨款为 50万加元，今年的拨款翻了 3 倍。

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加拿大广播公司报道说，这个星期三（1月10日）蒙特利尔市政府将公布新的财政预算，对该项目增加拨款是这个预算计划的一部分。

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另外，魁北克省政府的 Emploi-Québec（魁北克就业署）今年也将为这个项目追加 50 万加元的资金。

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报道说，这个项目是从 2006 年开始的，蒙特利尔市政府一直在与 Emploi-Québec、魁省移民部在这个项目上进行合作，为参加者提供了6个月的有薪实习机会，自2006年以来，已经有近 400 人获得了实习机会，大部分实习者有少数族裔背景。

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© Monty Kruger/CBC

加拿大广播公司还报道说，市政府的新预算预计将集中在 3 方面：经济发展、交通便利和住房。

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（RCI with CBC）

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