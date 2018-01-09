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飞机驾驶员这个职业为啥不再辉煌

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 9 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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随着近三、四十年来乘坐民航飞机成为越来越普及的大众交通方式，空姐、空少职业的含金量和地位在明显下降，就连原来被视为珍品职业的民航飞机驾驶员的工作也失去了往日的辉煌。

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往事只能回首

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据加拿大广播公司记者Kyle Bakx报道，在上个世纪60、70和80年代，不要说是民航飞机驾驶员，就是空姐和空少这样的机组人员，都是浑身光彩、令人羡慕。民航公司的机长穿着笔挺的西装制服、袖口带着显示地位的道道条纹、头戴神气的大沿帽、身边围绕着一群美貌苗条的空姐，真是给个国王都不换的待遇。

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但往事只能回首。现在围绕在机长身上的这些光彩已经不再。

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什么人都可坐飞机

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在随便什么人都可以买得起飞机票的时代，人们对民航客机机长的尊敬和崇拜程度在明显下降；民航飞机驾驶员不再是许多年轻人梦想的职业。

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三十多年前Troy Stephens小时候经常乘坐跨越大西洋的民航飞机往返于加拿大和英国之间以看望家人。那时后飞机起飞后机舱门开着，他最喜欢干的事情就是走到驾驶舱外面看着驾驶舱的仪表和驾驶舱挡风玻璃外面的景象。这让他小小年纪就喜欢上了飞行，长大后真的当上了飞行员、机长，现在是加拿大一个民航公司的高管。

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Troy Stephens觉得，911之后民航飞机驾驶舱不但关上了门、而且上了安全锁，小孩子们再也看不到驾驶舱里面的情景，这可能是导致年轻人没有兴趣干民航飞机驾驶员一个原因。

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有研究报告说加拿大到2036年会缺少6千名民航飞机驾驶员。

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飞机驾驶员起步难

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加拿大阿尔伯塔省Medicine Hat市的Super T Aviation飞行学校的老板Terri Super 有1万3千小时的飞行经验，在民航飞行领域已工作了四十年，是加拿大为数不多的女性飞行员中的一个。她认为干民航飞机驾驶员不容易，工作时间经常变化、经常在外地过夜、虽然有经验的机长年薪不错但刚入行的新飞行员起薪却不高，这些因素都降低了民航飞机驾驶员这一职业的吸引力。

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Super T Aviation飞行学校的老板Terri Super
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Terri Super说，一些刚从飞行学校毕业学员找到的第一份工作的起薪比最低工资高不了多少。

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在加拿大和美国上飞行学校的学费很贵，加拿大飞行学校的学费在5万5千加元到7万5千加元之间；美国可以高达12万5千元。

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对于一个没有飞行经验的人来说，要想成为加航或西捷民航公司这样加拿大主要民航公司的飞机驾驶员，需要先上18个月的驾驶学校以拿到飞机驾驶证，然后再需要18个月或者在驾驶学校当教员、或者是在小民航公司的地区性航线当飞行员的经验。

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女飞行员驾驶飞机往往更加小心谨慎
女飞行员驾驶飞机往往更加小心谨慎 © CBC

女飞行员是解决办法？

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根据加拿大航空公司与其飞机员工会达成的劳资协议，加航飞机驾驶员的起薪是5万加元、工作4年后的年薪是6万2千加元；不过一旦当上了波音777飞机的机长并有至少12年的工作资历，其年薪可以达到30万加元。

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Terri Super认为，多雇佣女飞行员是解决加拿大民航驾驶员短缺的一个有效办法；女性飞行员驾驶飞机有更加小心谨慎的特点。

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参考文章：加拿大飞行员短缺，各航空公司争夺飞行员

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