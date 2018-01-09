卡城本周决定能否在公共泳池裸泳

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据加拿大新闻社报道，加拿大西部城市卡尔加里市政府准备尽快完成审核程序、会在本星期三宣布是否准许在卡尔加里Southland Leisure Centre的公共游泳池举行裸泳活动。

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卡尔加里裸体俱乐部Calgary Nude Recreation club计划这个星期日在Southland Leisure Centre公共游泳池正常开放时间之外举行的裸泳活动门票已经全部售光。

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但有1万多人网上签名要求卡尔加里市政府禁止这一在公共游泳池裸泳的活动；这导致卡尔加里市政府重审是否准许Calgary Nude Recreation club的裸泳活动按计划举行。

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有不少人担心在公共场合举行裸泳活动会为性犯罪者提供机会。

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加拿大全国各地的裸体组织说他们过去几十年经常租用公共游泳池举行裸泳活动，并没有出现过问题。

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加拿大裸体俱乐部主席Ron Schout说，租用公共游泳池举行裸体游泳活动不但已经举行了多年，而且远比公众想象的要普遍，在多伦多、蒙特利尔、温哥华、渥太华这样的城市都有举行。

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2013年，不列颠哥伦比亚省Surrey Skinnydippers有多年传统租用当地游泳池举行裸泳的活动，在有人打电话提出抱怨后被禁止举行；Surrey Skinnydippers上法院打了四年官司赢的了租用公共游泳池举行裸泳活动的权利。

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RCI with Canadian Press、CBC

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