追回5亿海外欠税但加拿大没份

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在加拿大媒体大篇幅报道了2016年“巴拿马文件”和2017年“天堂文件”披露的有钱人和大公司海外避税天堂避税和逃税的问题后，加拿大国税局曾经表示要加大力度打击海外逃税的问题。

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但结果如何呢？

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据加拿大广播公司记者Zach Dubinsky报道，世界十几个国家的政府根据“巴拿马文件”披露的信息到目前为止已经追缴了5亿美元的逃税税款，但这5亿美元中加拿大国税局一分钱的份额都没有。

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加拿大国税局对此的解释是，根据巴拿马文件披露的信息，国税局正在对123位纳税人的税务进行审计；由于涉及的文件复杂繁琐，审计工作耗费时日；再加上只有在纳税人穷尽了所有的上诉程序之后国税局才能开始追缴税款的行动，所以还需要至少2年半的时间才能大概知道能够从加拿大人隐藏在海外避税天堂的财产中追缴上来多少欠税税款。

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此外，加拿大国税局不准许涉嫌海外逃税的纳税者自愿坦白并补交税款以免除罚款和刑事起诉，这也是加拿大国税局只能依靠耗费时间的审计工作才能收缴上来逃税税款的一个重要原因。

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