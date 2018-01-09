魁北克两位导演的片子赢得国际关注

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这两天，加拿大魁北克省的两位导演在业界大受关注。

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Jean-Marc Vallée

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一个导演是让-马克·瓦雷（Jean-Marc Vallée），在周日的金球奖 Golden Globes 颁奖仪式上，由他执导的电视系列片 “大小谎言”（Big Little Lies）是个大赢家， 赢得了 4 项金球奖。

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让-马克·瓦雷（Jean-Marc Vallée，最右边）和剧组在一起 © Kevork Djansezian/Getty Images

“大小谎言” 的主演之一妮可·基德曼 （Nicole Kidman）以及编剧都对瓦雷表示了感谢。

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© Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images

星期二（1月9日），瓦雷接受了加拿大广播公司的采访，在被问到什么是成功的要素时，他说，很难解释什么是成功的秘方，每次有这样的成功，我们都感到很幸运。

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他接着说，也许可以说个这个项目从一开头就很好，从原著小说，到改编后的剧本都很棒，这是一个如此美丽的、有关人性的故事，在世界上引起了共鸣。

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瓦雷说，系列片中的 5 个女演员在一起，非常感人。

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瓦雷和 Reese Witherspoon © GI/Getty/Jason Kempin

瓦雷是蒙特利尔大学的毕业生，自从1995年跨入电影圈以来，早已在好莱坞打出一片天地，近年来获奖的大片一个接一个，成为好莱坞最抢手的导演之一，他的一个特点是能够让演员发挥地淋漓尽致，他手下出来的奥斯卡演员奖得主已经有好几个。

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瓦雷告诉加拿大广播公司，也许，在这个方面我可以接受点夸奖，我倾听别人的声音，在拍摄场地，我让男女演员们充分感到自由，让他们有感人的、让人哭、让人笑的表演。

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他最后说，当然，最后的剪辑，片中的音乐，也对创作起了神奇的作用。

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“大小谎言” 的另一位女主演瑞斯·威瑟斯彭 （Reese Witherspoon）已经几次与瓦雷合作，她曾经表示，和瓦雷合作，有一种从来没有过的感觉，这个导演会和你一起感觉角色，坐下来和你一起哭泣，真的跟你在一起。

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Denis Villeneuve

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Denis Villeneuve（右）和 “银翼杀手” 的主演 Ryan Gosling © Jonathan Leibson/Getty Images for Landmark Vineyards

另外一位魁北克省导演是丹尼斯·维伦纽夫（Denis Villeneuve），他执导了电影 “银翼杀手” （Blade Runner 2049） ，这部电影获得英国的奥斯卡 – 英国电影学院奖（British Academy Film Awards）的 8 项提名，其中包括最佳导演奖。

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魁北克导演 Denis Villeneuve 参加 “银翼杀手” Blade Runner 2049 首映式 © CBC

（RCI with CBC）

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