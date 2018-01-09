魁北克两位导演的片子赢得国际关注

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
这两天，加拿大魁北克省的两位导演在业界大受关注。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Jean-Marc Vallée
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
一个导演是让-马克·瓦雷（Jean-Marc Vallée），在周日的金球奖 Golden Globes 颁奖仪式上，由他执导的电视系列片 “大小谎言”（Big Little Lies）是个大赢家， 赢得了 4 项金球奖。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
“大小谎言” 的主演之一妮可·基德曼 （Nicole Kidman）以及编剧都对瓦雷表示了感谢。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
星期二（1月9日），瓦雷接受了加拿大广播公司的采访，在被问到什么是成功的要素时，他说，很难解释什么是成功的秘方，每次有这样的成功，我们都感到很幸运。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
他接着说，也许可以说个这个项目从一开头就很好，从原著小说，到改编后的剧本都很棒，这是一个如此美丽的、有关人性的故事，在世界上引起了共鸣。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
瓦雷说，系列片中的 5 个女演员在一起，非常感人。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
瓦雷是蒙特利尔大学的毕业生，自从1995年跨入电影圈以来，早已在好莱坞打出一片天地，近年来获奖的大片一个接一个，成为好莱坞最抢手的导演之一，他的一个特点是能够让演员发挥地淋漓尽致，他手下出来的奥斯卡演员奖得主已经有好几个。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
瓦雷告诉加拿大广播公司，也许，在这个方面我可以接受点夸奖，我倾听别人的声音，在拍摄场地，我让男女演员们充分感到自由，让他们有感人的、让人哭、让人笑的表演。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
他最后说，当然，最后的剪辑，片中的音乐，也对创作起了神奇的作用。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
“大小谎言” 的另一位女主演瑞斯·威瑟斯彭 （Reese Witherspoon）已经几次与瓦雷合作，她曾经表示，和瓦雷合作，有一种从来没有过的感觉，这个导演会和你一起感觉角色，坐下来和你一起哭泣，真的跟你在一起。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Denis Villeneuve
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
另外一位魁北克省导演是丹尼斯·维伦纽夫（Denis Villeneuve），他执导了电影 “银翼杀手” （Blade Runner 2049） ，这部电影获得英国的奥斯卡 – 英国电影学院奖（British Academy Film Awards）的 8 项提名，其中包括最佳导演奖。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听
（RCI with CBC）
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论