央行调查：加拿大公司更乐观，希望多投资多招人

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根据加拿大银行（Bank of Canada）最新的商业前景调查，加拿大公司企业对未来的看法比 3 个月前更加乐观，大多数公司都计划增加投资，雇用更多的员工。

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对大约100家加拿大公司进行的调查显示，公司企业在计划扩大业务，以适应持续的需求，自去年秋季以来，公司的招聘意向普遍增强，特别是在服务行业，因为劳动力短缺变得明显。

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调查报告说，目前的人力短缺问题比一年前要更严重。

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© CBC

BMO 金融集团首席经济学家道格·波特（Doug Porter）在评论中表示，尽管北美自由贸易协定（NAFTA）重谈和最低工资上涨令人担忧，但企业依然普遍乐观，… 因此，加拿大央行很可能会把最近的谨慎搁置一边，在下周三再度加息，把基准利率从目前的1%提高至1.25%。

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（RCI with CBC）

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