议员谭耕被指曾为龚晓华做中间人，你怎么看？采访林雯

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加拿大华裔商人龚晓华被指控诈骗、洗钱和伪造文件等罪名，涉案金额达数亿加元。加拿大皇家骑警和安省证监会对此案的调查还未结束，上周五《环球邮报》的一篇报道又牵出另外一位华人，自由党议员谭耕。报道说，谭耕去年曾经充当龚晓华的中间人，一方面为他转交了一封给加拿大驻北京公使杜欣丽（Cindy Termorshuizen）的信，另一方面向中国地方官员提出龚晓华一案。龚晓华卷入的“特大境外遥控传销案”2017年6月在湖南邵东县审判，谭耕7月回湖南老家，期间曾与统战部官员及地方官员会面。但《环邮》报道没有说明他是否在那一次提出龚晓华案。

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前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）在接受《环邮》采访时，表示对谭耕的做法感到吃惊。他说，在中国，你也许可以动用你的关系或者利用你的声望来摆平一件事，但是在加拿大我们是不能这么干的。他认为，身为议员做这样的事，显示出谭耕不了解加拿大体制。

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谭耕的办公室解释说，他为龚晓华转信时并不知道后者正在被加拿大皇家骑警调查。

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本台采访了华裔专栏作者和活动人士林雯，请她谈谈对此事的看法。她首先谈到华人政客在公关危机处理方面的不足：

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保守党议员和道德操守评论员彼得.肯特（Peter Kent）在接受《环邮》采访时指出，龚晓华是自由党的捐款人，谭耕作为自由党的议员，这样做属于缺乏判断力和行为不当。林雯在采访中也谈到了如何看加拿大的政治献金的问题：

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在《环邮》揭出谭耕为龚晓华转信并向中方官员提出此案后，一些中文媒体在报道此事时说谭耕为龚晓华“游说”。但林雯说，游说在加拿大有非常严格的定义和法规，这个说法是不对的：

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龚晓华12月28日晚被捕，次日获保释，将于1月31日再次出庭。他的律师表示将否认所有指控，为他做无罪辩护。总理办公室星期二表示，谭耕只是履行了议员职责。

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林雯简介：幼年随父母从中国移民到加拿大， 2014年曾竞选密西沙加教委，以微弱差距败选。目前是Solstice Public Affairs公司的资深协理（Senior Associate），从事政治游说， 政府关系， 公关工作。 她工作之余也在Huffington Post上写专栏， 同时也主持一档时政节目《Naked Truth》（真相大裸奔）。

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完整采访录音：

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