四名埃德蒙顿狱警因被控骚扰和欺凌行为被解雇

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加拿大联邦惩教服务署星期二（1月9日）宣布开除四名埃德蒙顿狱警。他们被指控骚扰，欺侮等行为。目前一项内部调查和一项警方调查仍在继续。警方介入调查意味着当事人可能涉嫌犯罪行为。

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被开除的狱警来自当地安全级别最高的埃德蒙顿监狱。在过去一年中，CBC采访了七名这所监狱的员工和前员工。他们透露，男性员工欺侮、骚扰、威胁女员工，尤其是女狱警的事件在过去几年中多次发生。

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媒体曝光后，加拿大联邦监狱系统的监察官在去年9月份亲自前往埃德蒙顿宣布进行彻底调查。一个月后，有七名管理人员和员工被停职。调查工作随后被委托给一个系统以外的团队。四名狱警被开除就是后续调查的结果。

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监狱管理层也进行了大换血，同时制定了一些改善工作环境的措施，例如设立举报电话和加强员工培训。

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（RCI with CBC）

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相关链接：一名BC省女狱警指责监狱管理方在她遭到男同事性骚扰后没有保护她（The National）



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