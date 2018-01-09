美国冰球队员吐槽温尼伯太冷，当地人不屑：这也叫冷？

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北美职业冰球联赛正在举行。美国圣何塞市的鲨鱼队星期天（1月7日）来到加拿大中部的温尼伯市，和东道主喷射机队比赛。几名球员事后在网上吐槽说，温尼伯市是所有举办联赛的城市里最糟糕的一个。

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CBC记者Darren Bernhardt报道说，鲨鱼队中锋Tomas Hertl表示不喜欢温尼伯，因为那里“那么冷，又黑”。两名后卫也帮腔。其中Justin Braun抱怨他们住的酒店也有问题，甚至怀疑温尼伯没有Wi-Fi。

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但是当地人却对他们的评论嗤之以鼻。他们说，那天才不冷呢。这都是因为他们在比赛中输得太惨（1比4），不喜欢温尼伯可以理解啦，“毕竟输球不好过。”

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至于说温尼伯黑，该市经济发展厅负责人Dayna Spiring说，温尼伯每年平均有2353个小时的日照时间，名列全国第二，仅次于多出43个小时的卡尔加里。她以胜利者的大度，邀请鲨鱼队球员有空回来做客。她会给他们当导游，让他们领略一下温尼伯的好处。

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（RCI with CBC，Darren Bernhardt）

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