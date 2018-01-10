雪崩不断，BC省救援人员告诫滑雪者带上应急用品

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在加拿大不列颠哥伦比亚省（BC），最近几天救援人员连续开展雪崩救援行动。

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星期二（1月9日）下午，在BC省立公园（Mount Seymour Provincial Park），救援人员救出了一名因雪崩受伤的滑雪者。

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© Ryan Stelting

救援机构的发言人麦克·丹克斯（Mike Danks）说，一名35岁的滑雪者遭遇了一场 2级雪崩，他被雪推出了几百米远，撞到树上，腿被撞断。

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大约 30 名救援人员用绳索和担架把这名滑雪者送到了山下，用救护车送往医院，目前情况稳定。

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上周日，在 White Pass ，也有一名男子在滑雪时遭遇小规模雪崩，撞断了腿，结果被正好在附近进行培训的一个救援小队救出。

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© Philippe Morin/CBC

当地的救援机构说，在刚刚降雪之后，最容易发生雪崩，滑雪的人一定要携带应急必需品，包括紧急标志设备。

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（RCI with CBC）

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