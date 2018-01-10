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特鲁多与选民对话面对尖锐提问

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 10 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大自由党政府总理特鲁多开始了与加拿大全国许多地区选民直接接触的对话之旅，第一站是大西洋沿岸新斯科舍省的Lower Sackville。

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全国对话之旅

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据加拿大广播公司记者Peter Zimonjic报道，参加与特鲁多对话会议的Lower Sackville民众提出的问题涵盖从教育到大麻的众多领域，但让特鲁多有些难受的问题是他成为第一个被联邦道德专员裁定违反政府官员行为道德准则的联邦政府总理。

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一位年轻女性在提问时甚至把特鲁多违反道德行为准则当成了触犯联邦法律；并说如果特鲁多与大富翁Aga Khan是朋友、就不应该让联邦政府拨款给Aga Khan的基金会，如果Aga Khan是游说者，特鲁多就不应该接受其提供的好处。

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Sean Kilpatrick/Canadian Press

贝尔岛渡假问题

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这些问题让特鲁多好不郁闷。特鲁多先是澄清了他没有违反联邦法律、只是违反了政府官员道德行为准则，随后说加拿大民众对联邦政府总理期望很高、对民选官员的期望很高，加拿大民众这种对政府官员的高标准、严要求是正确的、也是有道理的。

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不过，加拿大联邦议会反对党要求特鲁多出席联邦议会道德操守委员会直接回答他在Aga Khan私人岛屿渡假问题的要求被该委员会否决；在联邦议会道德操守委员会中特鲁多的自由党议员占多数。

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联邦议会反对党想要特鲁多回答的问题包括他是否将退赔去大富翁Aga Khan的私人岛屿贝尔岛渡假所花费的纳税人金钱，与他一块在贝尔岛渡假的还有谁等问题。

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收听

给卡达尔巨额赔偿

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一位参加Lower Sackville选民与特鲁多对话会议的年轻姑娘的问题也很尖锐，她问特鲁多为什么批准给在阿富汗杀死美国军人的卡达尔1050万加元的巨额赔偿。

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特鲁多对此的回答是，加拿大人有权对这笔给卡达尔的巨额赔偿金感到反感，这些钱本来可以被用来改善加拿大一些学校的条件、可以被用在其他有意义的项目上，但他作为加拿大联邦政府总理没有什么其它选择只能同意赔偿，因为多年来卡达尔作为加拿大公民的权益受到了践踏。

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Photo courtesy of Allan Ziolkowski

大麻合法化

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一位医疗工作者向特鲁多提出的问题是，在有医学科研证据显示吸食大麻对青少年的大脑发育有负面影响的情况下，为什么还要坚持在7月1日实现大麻合法化。

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特鲁多对这个问题的回答是，实行大麻合法化正是为了避免青少年吸食大麻；因为多年来把拥有和使用大麻作为犯罪行为的制度是失败的，犯罪团伙在中学校园里肆意贩卖大麻；就像没有人在校园里贩卖黑市啤酒一样，在大麻合法化之后也就没有人在校园里贩卖大麻了。

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Carly Sutherland 问特鲁多对自闭症患者能提供什么样的帮助 / Pat Callaghan/CBC

接下来去哪

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特鲁多下一站与选民对话的会议是星期三在安大略省的哈密尔顿市；接下来是星期四在安大略省的伦敦市。

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特鲁多还将在伦敦市与其内阁部长举行冬季务虚会。

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特鲁多与选民对话的第四站是魁北克省的魁北克市，时间是1月18日。随后在1月下旬特鲁多将前往加拿大西部的温尼伯和埃德蒙顿与那里的选民对话。

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