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常言说“水火不相容”、“冰火两重天”，但用冰做的酒店也怕火灾。

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据加拿大广播公司记者Julia Page报道，在加拿大魁北克市郊区的冰酒店今年冬季开张营业以来生意不错，但1月9日早晨却由于火灾警报不得不把酒店住宿的客人全部疏散到外面。

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火灾是冰酒店45间客房中一间的蜡烛掉到冰床睡袋上引发的，虽然没有对冰酒店的结构造成影响，但火灾产生的烟雾很快在走廊和房间扩散。

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当晚在酒店住宿的33位客人中有几个由于吸入烟雾而被送到医院检查，医生确认没有问题后他们很快出院。

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魁北克市冰酒店经理Jacques Desbois说，当他接到火灾电话时，电话那边的人不得不重复了两次他才明白冰酒店发生了火灾；而且他在打电话找清洁公司做火灾后的清理工作时，接电话的人都以为他是在开玩笑，他要重复几遍对方才相信冰酒店真的发生了火灾。

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