移民部长：萨尔瓦多人不会大量涌向加拿大

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据加拿大广播公司记者Kathleen Harris报道，虽然特鲁多自由党政府制定了应对可能会发生的在美国居住的萨尔瓦多人涌向加拿大的难民潮问题，但移民部长Ahmed Hussen认为，萨尔瓦多难民潮突然爆发的可能性不大。

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Ahmed Hussen认为，在美国居住多年的萨尔瓦多人有家庭、有孩子、有工作、有的还贷款购买了房产，这些人不会突然抛弃在美国的生活；他们会利用2019年秋天萨尔瓦多人居住签证失效前的时间想办法获得在美国合法居住的身份。

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美国特朗普政府星期一宣布结束由于本世纪初萨尔瓦多两次大地震而对在美国的萨尔瓦多人提供的保护性暂时居住项目，但给目前在美国的20万萨尔瓦多人直到2019年9月份再离开美国的缓冲时间。

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Ahmed Hussen说自由党政府在美国针对那些可能想来加拿大申请难民身份的人进行的宣传有两个重点，一是加拿大并不是什么人都要，有严格的难民和移民审批标准；第二是别轻易相信传言而抛弃在美国已经生根的生活。

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