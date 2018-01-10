加拿大特种部队要多招女兵

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加拿大的特种部队明确表示希望增加女兵。

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加拿大广播公司的 Murray Brewster 报道说，加拿大特种部队的司令迈克·鲁洛 Mike Rouleau 最近在接受采访时说，增加女兵并不只是为了符合男女平等的社会标准，而是为了提高特种部队的效率。

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加拿大特种部队的司令迈克·鲁洛 Mike Rouleau © Adrian Wyld/Canadian Press

他说，有更多女兵会让我们在战场上更加灵活，在某些情况下，使我们的行动更为隐蔽。

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鲁洛指出，在某些国家，执行同样的任务，派两个男军人会比一男一女的搭档要更容易引起注意。

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盟国特种部队已在调整

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退休上校史蒂夫·戴（Steve Day）曾经是加拿大特种部队反恐部队的指挥官，他表示，加拿大的盟友们已经意识到特种部队对这种混合性别小组的特别需要。

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他说，现在有越来越多的特种部队军人需要参加反恐行动，他们的任务已经不仅仅是破门而入的“突击队”，很多情况下他们得像情报人员那样行动。

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他说，加拿大的一些盟友已经在派出特种部队时，更多地把男性和女性安排在一起，从事收集情报等行动。

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提高女兵比例

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加拿大特种部队目前有 2200多名军人，其中 14% 是女性，司令官迈克·鲁洛说，他想把女兵的比例提高到25%。

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这个比例与加拿大军队的总体方向是一致的。

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鲁洛表示，我们主张男女平等，希望有更多的女性参加特种部队。

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© Adrian Wyld/Canadian Press

改变文化

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然而，说起来容易做起来难。

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女兵第一次进入特种部队是在2003年到2004年，但从那以后，女兵的人数一直难以增加，主要与选拔过程有关。

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有的女兵曾经尝试进入精英部队，但没能通过入门选拔。

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迈克·鲁洛表示，要增加女兵，特种部队需要进行文化变革，要承认在这个领域中妇女的价值，精英部队不仅要能够攻击目标，还要能够做更多的事情。

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他补充说，问题并不仅仅是性别偏见。

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招兵不易

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根据加拿大自由党政府2017年公布的国防政策，加拿大的特种部队应扩大，增加 605 人，但在招兵上面临着种种挑战。

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加拿大特种部队 © Ryan Remiorz/Canadian Press

目前，要想进入特种部队，必须已经在常规部队服役，在特种部队军人中，高达94% 的军人都是来自常规部队。

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但常规部队自己在招兵买马上已经面临问题。

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加拿大国防部的高级官员表示，要留住高质量的军人一直不容易。

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加拿大特种部队的司令迈克·鲁洛表示，常规部队留人都留不住，想从他们那里获得军人当然更不容易，所以，特种部队正在考虑在招人上是否仿效美国的模式。

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根据美国的模式，军队新兵一被招进来就可以 “尝试” 一下能不能跳级到特种兵。

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美国军方说，当然，这些新兵必须能证明自己拥有特种兵的特质和技能，才能被特种部队看中。

（RCI with Murray Brewster/CBC）

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