Photo Credit: Capt. Ashley Collette/Associated Press

加拿大特种部队要多招女兵

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 10 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的特种部队明确表示希望增加女兵。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的 Murray Brewster 报道说，加拿大特种部队的司令迈克·鲁洛 Mike Rouleau  最近在接受采访时说，增加女兵并不只是为了符合男女平等的社会标准，而是为了提高特种部队的效率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大特种部队的司令迈克·鲁洛 Mike Rouleau  © Adrian Wyld/Canadian Press

他说，有更多女兵会让我们在战场上更加灵活，在某些情况下，使我们的行动更为隐蔽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲁洛指出，在某些国家，执行同样的任务，派两个男军人会比一男一女的搭档要更容易引起注意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

盟国特种部队已在调整

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

退休上校史蒂夫·戴（Steve Day）曾经是加拿大特种部队反恐部队的指挥官，他表示，加拿大的盟友们已经意识到特种部队对这种混合性别小组的特别需要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，现在有越来越多的特种部队军人需要参加反恐行动，他们的任务已经不仅仅是破门而入的“突击队”，很多情况下他们得像情报人员那样行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，加拿大的一些盟友已经在派出特种部队时，更多地把男性和女性安排在一起，从事收集情报等行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

提高女兵比例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大特种部队目前有 2200多名军人，其中 14% 是女性，司令官迈克·鲁洛说，他想把女兵的比例提高到25%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个比例与加拿大军队的总体方向是一致的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲁洛表示，我们主张男女平等，希望有更多的女性参加特种部队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Adrian Wyld/Canadian Press

改变文化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，说起来容易做起来难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

女兵第一次进入特种部队是在2003年到2004年，但从那以后，女兵的人数一直难以增加，主要与选拔过程有关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有的女兵曾经尝试进入精英部队，但没能通过入门选拔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

迈克·鲁洛表示，要增加女兵，特种部队需要进行文化变革，要承认在这个领域中妇女的价值，精英部队不仅要能够攻击目标，还要能够做更多的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，问题并不仅仅是性别偏见。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

招兵不易

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大自由党政府2017年公布的国防政策，加拿大的特种部队应扩大，增加 605 人，但在招兵上面临着种种挑战。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大特种部队 © Ryan Remiorz/Canadian Press

目前，要想进入特种部队，必须已经在常规部队服役，在特种部队军人中，高达94% 的军人都是来自常规部队。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但常规部队自己在招兵买马上已经面临问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国防部的高级官员表示，要留住高质量的军人一直不容易。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大特种部队的司令迈克·鲁洛表示，常规部队留人都留不住，想从他们那里获得军人当然更不容易，所以，特种部队正在考虑在招人上是否仿效美国的模式。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

根据美国的模式，军队新兵一被招进来就可以 “尝试” 一下能不能跳级到特种兵。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

美国军方说，当然，这些新兵必须能证明自己拥有特种兵的特质和技能，才能被特种部队看中。

（RCI with Murray Brewster/CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Frantz Saintellemy : redonner au quartier où il a grandi en y aidant les « mingrantrepreneur »

RCI | English

Breastfeeding with a smartphone not smart

RCI | Español

Música y pintura para el día más deprimente del año

العربية | RCI

تونس: الاحتجاج على ارتفاع الأسعار تشوبه أعمال عنف ونهب

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志