多亏特朗普：加拿大教授二战史著作因同名畅销书重获关注

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大部分教授写的专著，无论作者本人如何呕心沥血，通常只有同行会感兴趣。多伦多大学的兰德尔.汉森教授（Randall Hansen）十年前出版的一本关于盟军轰炸德国的二战史著作也不例外。这本书出版后受到史学界好评，还获得了加拿大总督奖提名，但那是2008年的旧事了。在上星期五以前，这本书乏人问津久矣。

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汉森教授的著作名为《火与怒：盟军轰炸德国，1942-1945》。上个星期，美国记者兰德尔.沃尔夫（Michael Wolff）的新书《火与怒：特朗普白宫内幕》一上架就被抢购，登上畅销书榜首。当时汉森正好在华盛顿参加学术会议，听说此书大火，还在饭桌上和同事拿书名开玩笑。他没想到的是，他的同名旧著竟然叨光，当夜就上了亚马逊网站的三个不同类别的畅销书榜。

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汉森在推特上发帖，惊叹此事难以置信，并开玩笑说，他是不是因此欠特朗普和班农一笔版税啊？结果第二天早上起来一看，连这条推文也火了。

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班农（Steve Bannon）曾担任白宫首席战略顾问，是特朗普自竞选时期起就倚重的一员大将，后两人决裂。汉森抨击特朗普和班农一向不遗余力，如今他因一本在班农的帮助下写成的关于特朗普的书而小赚一笔版税，这让他觉得很讽刺。

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但是另一方面他认为，在我们有一个喜欢威胁开战、炫耀“我的核按钮更大”的美国总统的今天，如果有更多的读者了解盟军轰炸德国造成五十万平民丧生的那段历史，了解战争的恐怖，思考战争对人类、对平民造成的可怕后果，这是有好处的。

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汉森在接受CBC主持人Heather HIiscox采访时猜测说，肯定有不少读者是买错书了。不过目前还不知道有多少人去退换。

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读者在订书买书时看错书名不是书店和网站的责任，不过书如无损坏，想退换应该是没有问题的。

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沃尔夫的新书大曝白宫内幕，让美国政府非常恼火。特朗普的律师曾尽力阻止此书出版，结果反而促使出版商决定让它提前问世。

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汉森是多伦多大学政治学系教授，同时担任该校“欧洲、俄罗斯与欧亚研究中心”主任和蒙克国际事务研究所代理所长，并且是移民与管理研究领域的加拿大国家特聘学者。

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（RCI with CBC, Heather Hiscox, Malone Mullin）

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