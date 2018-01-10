还记得那位中150万加元大奖的纽芬兰乳癌患者吗？她昨天上午去世了

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黛安娜.毕肖普（Diane Bishop）的故事在过去几个月里受到无数加拿大人的关注。这位纽芬兰省芒特珀尔市的乳癌患者，去年秋天陷入病情加重和经济拮据的双重困境，一个月后偶然买彩票，中奖150万加元，同时治疗也终于开始起作用。

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黛安娜的家人星期一（1月9日）晚上在Facebook上告知，她当日上午在一家医院里病逝，终年51岁。

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CBC记者去年十月份播出对她的采访后，她获得了许多人的捐款和慰问。她的家人说，来自公众的鼓励支撑她走到最后。

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她在中奖后曾表示，要把公众的捐款转捐给另一个晚期癌症患者，并为争取癌症患者权益投入更多的时间和精力。当时癌细胞已经扩散到她的髋骨和肺。但是终于见效的治疗让她重新燃起和家人再共度一段时间的希望。

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黛安娜.毕肖普生前在芒特帕尔经营一家连锁便利店，2016年4月份被诊断出第四期三阴性乳癌。这种乳癌占所有类型乳腺癌的15%到20%，预后较差，侵袭力强，而且更容易转移。

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(RCI with CBC)

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