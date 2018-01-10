加美贸易战：加拿大就美国惩罚性关税向世贸组织提出投诉

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加拿大政府上个月就美国征收惩罚性关税等做法向世界贸易组织提出正式投诉，但是投诉的内容星期三（1月10日）才被披露。前一天，美国刚刚宣布对加拿大的报刊印刷用纸等类别的出口纸张征收最高可达9.93%的关税。

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此前美国已经对加拿大木材产品和庞巴迪飞机征收惩罚性关税。加拿大的投诉书说，美国的新关税违反了世贸组织的规定。它们超出了世贸组织规定的额度，有计算错误，而且美国不公平地征收了回溯性关税。

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加拿大政府的投诉还列举了美国向加拿大以外的其他国家征收的关税，并指责美国商务部在处理纠纷时限制第三方提供证据的做法。

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美国商务部回应说，加拿大的投诉只会减弱美国对两国发展贸易的信心，从而伤害加拿大人自己的利益。

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北美自由贸易协定（NAFTA）的第六轮谈判将于本月23日在蒙特利尔市开始。有消息说，加拿大已经在为美国退出谈判的可能性做准备。

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（RCI with CBC and CP）

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