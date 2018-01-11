谁能为友谊下定义？前道德规范专员建议修改加拿大利益冲突法

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刚刚在本周一卸任、变成加拿大议会的“前”道德规范专员的玛丽.道森（Mary Dawson），星期三（1月10日）出席一个众议院委员会的听证会，回答关于总理特鲁多圣诞假期调查的问题。

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特鲁多2016年圣诞携家人朋友去他家“世交”阿迦汗四世的私人岛屿度假，并为登岛乘坐后者的私人飞机。道森在经过数月调查后，得出特鲁多此行违反加拿大利益冲突法四项条款的结论。委员会的保守党成员原想迫使特鲁多亲自来听证会回答问题，但被占多数的自由党成员否决。

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判断特鲁多那次度假是否违反加拿大利益冲突法的关键之一，是阿迦汗四世是否真的如特鲁多所说是他的朋友。因为加拿大利益冲突法关于禁止公职人员接受礼物和好处的条款是把家人和朋友排除在外的（当然有一些附加条件，例如不涉及公务，没有施加影响的意图等等）。道森的调查结论是，阿迦汗四世不能算是特鲁多的朋友，因为他尽管是老特鲁多的多年好友，但是在小特鲁多当选为自由党领袖之前的三十年里，两人几乎没有来往。

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阿迦汗四世是伊斯兰教伊斯玛仪派最高精神领袖，也是全球宗教领袖中数一数二的富翁。他的“阿迦汗发展网络”在加拿大很活跃，本人和加拿大政界关系密切。他是老特鲁多葬礼上扶棺的外国贵宾之一，老特鲁多之后的历任自由党和保守党总理也和他多有交往。

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道森在听证会上说，特鲁多如果在接受阿迦汗四世的邀请之前征求一下议会道德规范专员办公室的意见，就不会有后来的这些麻烦和争议了。

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怎样判断谁是朋友谁不是？

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道森在听证会上也承认，我们不能禁止官员和朋友来往，也很难为友情下定义。她建议修改利益冲突法，不再对朋友送的礼物网开一面。因为禁止官员收礼但又允许他们收朋友的礼，给当事人造成没有必要的“证明友谊”的负担。

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道森的调查报告没有建议处分特鲁多，反对党对此感到不满。道森说，提高罚款数额并不会比彻底调查有更大的效用。她认为负面新闻和由此对选举结果造成的影响已经是足够的处分。

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特鲁多的尴尬境地：无论他和阿迦汗四世是不是朋友，他都违反了利益冲突法

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道森的调查结果公布后，特鲁多公开道歉，并表示今后遇到此类情况一定会首先征求议会道德规范专员办公室的意见。他仍然认为自己和阿迦汗四世是朋友关系。不过道森在听证会上的证词显示，无论他俩是不是朋友，特鲁多都违反了利益冲突法。

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道森解释说，这是因为特鲁多曾经两次出席讨论联邦政府对“阿迦汗加拿大基金会”资助的会议。按照利益冲突法，他如果是阿迦汗四世的朋友的话，这样的会议他是应该回避的。

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（RCI with CP and CBC, John Paul Tasker）

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