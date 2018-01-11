严寒天气仍有非法难民冒死越境进入加拿大，被严重冻伤

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最近一段时间，加拿大很多地区经历了酷寒的天气。而令人难以想象的是，仍然有滞留美国的难民在夜间步行穿越边境，进入加拿大寻求政治避难。康尼·科维（Kangni Kouevi）就是其中之一，他因在零下三十度的野外一整夜，两只手被严重冻伤。

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36岁的科维来自西非国家多哥，是2014年下半年逃离家乡的。因为他的父亲是当地用传统信仰为人诊病的术士，而他并不相信，改信了基督教。这使他的父亲很生气，断绝了与他的父子关系，并威胁他会因此而被杀死。

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科维说，加拿大是他梦想去的地方。为此他先是到南美洲，从那进入美国，一路北上。上个星期五，他支付了700美元给一个陌生的司机，让那个人把他从明尼苏达州送到北达科它州北部离加拿大边界线不远的地方。他在晚上7点下了车，开始在风雪中向北穿越边境进入曼尼托巴省。

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© CBC

不幸的是，那天晚上非常寒冷，零下23度的气温再加上风速，大约有零下33度。而科维穿的衣服、戴的帽子和手套都不够暖。在野外几个小时后，他的手已经冻僵。

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他用法语对记者说： “我没处躲藏，风刮得我的脸生疼。我试图在路边拦车，但没有人停下来。还好在我冻死之前看见了一个小房子，虽然里面没有人”。

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他说的小房子是加拿大边境小镇埃莫森市一些愿意帮助难民的市民专为偷渡者提供的小屋。科维在小屋里打电话给加拿大皇家骑警寻求帮助。警方说他们在凌晨6点前接到求助电话，但找到科维时已是快8点了。

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科维说，他在逃出多哥之前在一个屠宰场工作，时而做屠夫，时而做勤杂工。总之都是需要双手的工作。他很担心如果手指冻坏了，需要截掉，他真不知道以后还能做什么。

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科维的担心并不是多余的，去年年初就有另两名越境者因冻伤被截掉了手指。

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科维得到当地人的帮助

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第二天星期六，科维被送到温尼伯医疗中心接受治疗，然后被帮助难民组织的人接走。这个难民组织名叫“接待难民住所服务”。执行董事卡林·戈登（Karin Gordon）女士目前正在帮助科维，包括治疗和准备申请申请难民身份所需的各种文件。她说， 科维的双手都被绷带裹着，“他甚至无法自己上厕所，当然也不能做饭，甚至吃饭时也无法拿住叉子”。

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戈登女士曾在2016年圣诞前夕照顾过另外两名穿越边境时遭受严重冻伤的寻求避难者，因此有了一些经验。她说：“我好像已经习惯了做这样的演习。我的最终目标就是让他们能独立生活”。

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戈登补充说，她已经为科维申请了一位出诊换药的护士，以帮助科维冻伤的手换药。之后科维还要再去见医生，进行复查，如果需要的话，会转到专家门诊。目前还不清楚科维的手指能不能保住。

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而科维用法语说：“我真害怕手指会被截掉，没了手我也就失去了自由”。

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加拿大政府担心大批滞留美国的难民涌入

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虽然类似科维这样被严重冻伤的越境难民并不常见，但近几年来，在冰天雪地中冒险穿越边境进入加拿大的寻求避难者已有数百人。

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根据加拿大边境服务局公布的数据，皇家骑警去年1月至11月在曼尼托巴省边界年截到的寻求庇护者差不多有1 000人，而2016年同一时期有统计的是435人。去年10月和11月两个月，截到的越境者分别为67人和38人，而2016年11月则是66人。

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最近一段时间以来，加拿大又有人担心，随着美国总统特朗普宣布将在2019年9月中止对20万萨尔瓦多难民的临时保护地位，又会出现新一轮的非法越境难民高峰。

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加拿大移民部长胡森 © Canadian Press / Fred Chartrand

加拿大政府已经派出数名议会成员前往美国的洛杉矶、达拉斯、休斯顿、纽约和迈阿密，澄清有关对加拿大移民法的误解。

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加拿大移民部长胡森上个月还访问了明尼苏达州，就是科维从美国出发的城市。 胡森会晤了州长和移民社区人士，以纠正那里流传的有关加拿大欢迎难民的传言。

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胡森周二表示：“我去明尼苏达州与这些社区进行接触，主动告诉他们，不要把任何事情视为理所当然。加拿大不是想来就来的，我们也有法律，阻止不正规的移民。而私自跨越边境是非法的行为，是有潜在危险的”。

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