Photo Credit: CBC / Atlantic Credit Unionsl

大西洋省份的社会诚信测试，看12个“丢失”的钱包能回来几个

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 11 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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大西洋省份的一项社会测试表明，那里的加拿大人大多拾金不昧，基本上都是有诚信的人。

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这项社会实验是由大西洋信贷联盟发起的，他们把12个鼓鼓的钱包留在四个省的不同公共场所，想看看有多少能被捡到者交回来。

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信贷联盟代表着加东四个省的47家独立的信用社，它的品牌营销总监詹妮弗·默里（Jennifer Murray）介绍说，他们一直相信，在大西洋地区，社会诚信和公平的价值观仍然是一种活生生的存在，于是想通过测试来证明。

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© CBC/Atlantic Credit Unions

她说：“我们选择圣诞节前几周开始这个实验，在12个钱包里装进收据、公车票、大约100块钱，还有信用联合借记卡等。 同时也放进一张小纸条， 上面写着‘如果丢失的话，可以打以下联络号码通知失主”。

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结果，在几小时内就开始接到捡钱包人打来的电话，到目前为止已经有九个钱包还了回来，里面所有的钱财都完好无损。

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穆雷对加拿大广播公司的记者说：“还有3个钱包没有回来，我们不知道发生了什么事，也许还在外面。但我们不能等了，我们要把这个结果公布出来”。

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她说，那些送回钱包人的诚实使她印象深刻。大多数人都只是说，如果他们自己丢了钱包，也会希望赶快找回来。还有人进一步表示，他们知道丢了身份证件会很麻烦，不想失主太着急。

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当实验者告诉捡到钱包的人这是一个实验，他们可以留下里面的钱，信用社也会向他们指定的慈善机构捐款。

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有人留下钱后，又把钱包里的钱加到圣诞节的慈善捐款里。默里说：“这真是太好了，这就是我们大西洋加拿大人”。

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