加拿大8名驻古巴外交人员莫名其妙生病

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最近几个月，加拿大派驻古巴的 8名外交人员和家属莫名其妙地出现了头痛、头晕、流鼻血、恶心、听力下降、短期记忆丧失等症状，但加拿大的全球事务部Global Affairs 至今无法解释其中的原因。

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加拿大广播公司报道说，加拿大在古巴的人员从去年5月起就有人出现症状，而最近一次事故是在12月份。

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报道还说，美国派驻古巴的 24 名外交官员和家属也出现了类似症状，而且有些人症状比加拿大外交人员的要严重。

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另外，似乎只有加拿大和美国在哈瓦那的外交人员出现了此类病症。

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加拿大驻古巴大使馆 © Franklin Reyes/Associated Press

美国媒体去年报道说，美国当局已经在进行调查， 本周二美国官员在国会听证会上表示，他们还在研究几种理论，包括受到声波和病毒袭击的可能性。

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美国目前已经减少了在古巴大使馆的外交人员人数，加拿大官员说没有计划裁减大使馆的工作人员。

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加拿大一些生病的外交官和家属返回了加拿大，但有其他人前去接替。

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与此同时，加拿大政府加强了对加拿大使馆和员工住处的安全措施。

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（RCI with CBC）

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