蒙特利尔女市长违背诺言大涨税，市民大怒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

政客说话不算数从来不是新鲜事，但刚一上台就改口的似乎并不多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔女市长瓦莱莉·普兰特（Valérie Plante）在去年11月走马上任，这个星期三（1月10日）公布了自己新政府的第一个财政预算，预算一出来就引起强烈反弹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

竞选时普兰特承诺涨税幅度不会超过通货膨胀率，然而，新市政府将对房主们平均增税 3.3%，为近年来的最大增幅，而现在的年通货膨胀率是 2.1%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Rosemont-La Petite-Patrie 行政区的的增幅最大，房主们给市政府交的税将上涨 5.6%，远高于全岛平均增幅 3.3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个行政区的不少人觉得新市长和她的政府蒙骗了他们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安妮·阿尔贝罗（Annie Alberro） © Sudha Krishnan/CBC

该区居民安妮·阿尔贝罗（Annie Alberro）说，新市长完全违背了自己的诺言，我原来一直觉得她总是笑呵呵的，令人愉快，但这次加税幅度巨大，希望大家会去抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位居民阿尔多·德尔瑞（Aldo Del Re）表示，对我来说这太可怕了，我不知道该说什么，我很吃惊，下次选举时我们得让她下台。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市政厅的反对党也说市民们被欺骗了，但市长普兰特解释说，新增的税是把物业税和水税加在一起的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以下是蒙特利尔市几个行政区的物业税增幅：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Rosemont-La Petite-Patrie: 5.6%

Villeray-St. Michel-Park Ex: 5.4%

Outremont: 4.5%

CDN-NDG: 4.2%

Plateau-Mont-Royal: 3.2%

LaSalle 区的增幅最低： 0.7%

（RCI with CBC）.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada