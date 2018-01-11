加拿大政府在准备应对美国退出北美自由贸易协定

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加拿大政府的高级官员们承认，美国退出北美自由贸易协定（NAFTA）的可能性在加大，加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）告诉媒体，加拿大做好了准备。

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© CBC

美国退出的可能性加大

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星期四（1月11日），加拿大的内阁部长们在安大略省伦敦市举行一个为期两天的冬季会议，加美之间不断升级的贸易紧张关系是一个主要议题，最近有报道称，美国越来越有可能退出北美自由贸易协定。

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星期四上午，弗里兰德在伦敦的会议上告诉记者，从一开始我们就是希望有最好的结果，但做好最坏的打算，加拿大已经做好了应对的准备，我们要保护国家的利益，我们将这样做，而且正在这样做。

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她还说，在北美自由贸易协定重新谈判开始前，美国总统唐纳德·特朗普就已经公开表示，美国有可能退出协议，这“不是什么秘密”。

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贸易部长立场强硬

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加拿大国际贸易部长弗朗索瓦-菲利普·沙彭 （ Francois-Philippe Champagne ）也表示，加拿大在贸易谈判中仍将保持寻求解决方案和建设性的态度.

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Francois-Philippe Champagne

他同时发表了强硬措辞，他说，我们将维护我们的林业，将维护我们的航空航天业，将为加拿大的工人们站出来说话，当你立场坚定的时候，你就会得到尊重。

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他说，加拿大公众期望政府采取强硬的立场。

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加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）星期四上午对记者们说，加拿大政府在继续努力争取最好的结果，他知道大家都在密切关注谈判的进行，政府在 “仔细审视所有情况，考虑后果”。

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莫诺不愿推测最后的情况，但他坚持任何协议都必须符合加拿大的最佳利益。

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他说，我知道加拿大争取的是修订改善北美自由贸易协定，这将对加拿大有好处，我们将继续沿着这个方向往下走。

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© Sean Kilpatrick/Canadian Press

提前6个月通知

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要退出北美自由贸易协定 NAFTA，美国政府可以启用协定中的一个条款。

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该条款规定，退出方需要提前 6个月发出书面通知，启动退出程序。

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© LARS HAGBERG / AFP / Getty Images

1月23日至28日，第 6 轮北美自由贸易协定谈判将在加拿大蒙特利尔市举行，加拿大外交部长弗里兰德表示，加拿大将以良好的意愿参加，这一谈判取得积极成果也是 “绝对有可能”的。

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加拿大在准备应对美国退出 NAFTA的同时，仍在继续积极地开展外交攻势，加拿大的资深官员们在继续与美国的州长们和议员们进行会晤。

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在有关美国退出 NAFTA 的可能性加大的消息出来后，市场出现负面反应，加拿大的主要股指下跌，加元也出现下跌。

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（RCI with CBC）

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