安省蒂姆·霍顿（Tim Hordons）咖啡连锁店员工抗议削减福利

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安大略劳工联合会要求蒂姆·霍顿（Tim Hortons）咖啡连锁母公司确保其所属分店店主遵守省劳动法的精神，并从星期三开始在几个城市的店门口组织了抗议活动。

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该联合会由安大略省54个行业工会组成，其中也包括蒂姆·霍顿咖啡连锁店雇员工会。

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在安大略省从今年开始调涨最低工资到每小时14加元之后，这家咖啡连锁店的一些特许经营业主采取了一些应对办法削减人工成本，有的减少员工的工作时间，有的取消了原有的一些福利，诸如带薪的工间休息。

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© PC / Chris Young

省劳工联合会主席克里斯·巴克莱Chris Buckley）说：“我们觉得这样做是对雇员的不尊重，是针对工资标准提高采取的带有报复性举动”。

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但有些连锁店的店主则对记者说，员工工资提高了，可总店不允许提高价格，他们没办法，只能削减员工的福利。

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代表着几乎一半蒂姆·霍顿咖啡店的北部连锁店协会说，工资的上涨加上费用的增加，使每家店的运行成本增加，平均达到约24。4万多元。他们曾希望母公司适当调低供货的价格，但总店没有答应。

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蒂姆·霍顿母公司回应说，它们已经谴责加盟商的有些行为，过于“鲁莽”，没有体现品牌的“社会价值”。

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但省劳工联合会认为光说还不够，在给母公司执行长丹尼尔·舒瓦茨（Daniel Schwartz）的公开信中要求立即采取行动，恢复给所有连锁店员工的工作待遇。否则，工会将组织多年来少有的全省范围的抗议行动。

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