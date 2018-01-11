一亿加元的匿名捐款：多伦多心理健康中心喜获新年礼物

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多毒瘾与心理健康中心（CAMH）是加拿大同类医疗机构中规模最大的。新年过后，该中心收到了一笔高达一亿加元的匿名捐款。这笔钱将用来建立一个资助年轻科研人员的“发现基金”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CAMH基金会负责人格雷格森（Darrell Louise Gregersen）说，他们将永远感激这位没有透露身份的捐款人。这笔捐赠使该中心有财力进行国际领先水平的研究。有些研究尽管重要，但是风险很高，通常不容易获得资助。因此这位捐款人的善举将有助于改变精神病研究和治疗的未来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加通社（CP）报道说，这笔捐款将用来进行基础研究和临床革新，并培养新一代科学家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一亿加元是加拿大医疗机构获得的最高额捐款。去年9月份，多伦多慈善家和金矿大亨彼得.蒙克（Peter Munk）向以他的名字命名的心脏病研究中心捐款一亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada