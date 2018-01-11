埃德蒙顿警方发布视频寻找肇事逃逸的开车人

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埃德蒙顿市警方星期四（1月11日）发布一段视频，吁请公众提供线索，寻找视频中撞倒两个行人后逃走的车主。

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事情发生在12月13日晚上。在埃德蒙顿市东南的第96街和71街的路口，一辆白色商务车飞速开过，把正在横穿马路的一男一女撞飞。开车人先是放慢速度，然后加速逃走。

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埃德蒙顿警方发布的视频（画面可能引起不适）：

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两个行人男的64岁，女的49岁，都受了重伤，颅骨、锁骨和肋骨等多处骨折。埃德蒙顿警方的公告说，视频显示肇事车主没有同情心，把伤者扔在路边不顾他们死活。

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当时天色昏暗。据信肇事车辆挂阿尔伯塔省牌照，是一辆2013年或更新一些的载重0.75吨雪佛莱，也可能是一辆GMC Savana。

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（RCI with CBC News）

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