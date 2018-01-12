执法就是执法：警官击毙吸毒男子未被判罪，父母申请司法复核再被拒绝

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卡尔加里法院驳回了一名被击毙男子的父母要求司法复核的要求， 维持警察无罪的原判。

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被击毙的27岁男子名叫安东尼·赫弗曼（Anthony Heffernan），他于2015年3月在一个旅馆房间里吸毒，到该退房的时候没有退房， 酒店打电话报警。

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© CBC

当警察到他的房间时，他手里拿着注射器和打火机，警察要他放下，他不仅没有放下，还快速向警察靠近。一名警官先用电击枪对他开了一枪，但没有效果。另一名警官正准备用眩晕枪击昏他时，第三名警官向其开了6枪。4枪击中赫夫曼，两枪击中其头部，导致死亡。

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事件发生后，阿尔伯塔省监督警方行为的民间紧急反应小组到事件现场进行了调查。在赫夫曼的身体下找到了针管，但没有针头，尸检发现赫夫曼的身体中含有可卡因。

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紧急反应小组开始时认为有理由认为警察执法过度造成死亡，对涉事警官提出刑事指控。但检控方后来认为无法定罪，因为当时赫夫曼吸了毒，失去理智，而且警察也看不清他拿的针管上有没有针头，很担心被他扎到。所有的证据显示警官有理由开枪。因此撤销了对开枪警官的指控。

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但赫夫曼的父母在去年8月提起诉讼，要求法院对此案重新审评。他们认为警察没必要使用致命武器。

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这个星期法官约翰·亨德森（John Henderson）作出裁决，驳回了他们的申请，并在书面裁决中说，没有证据显示检控方违背了司法程序，并说到：“可以理解申请人遭受了重大损失，这一决定也并非想加重他们的悲伤程度。但检控方的的决定应该被尊重，复审庭也一直明确禁止对检察机关酌处权的怀疑和猜测”。

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