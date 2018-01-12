NAFTA死亡过程会缓慢和痛苦

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

过去一年加拿大联邦政府在修改北美自由贸易协议NAFTA谈判问题上的态度从乐观转变成悲观，现在已经在公开谈论要为没有NAFTA的时代做准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大新闻社记者Alexander Panetta 报道，加拿大政界和商界最近在猜测美国总统特朗普什么时候会宣布他要启动美国退出北美自由贸易协议NAFTA的程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普过去已经多次表示，如果与加拿大和墨西哥修改北美大陆自由贸易协议的谈判谈不拢，他会干脆让美国退出NAFTA。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么，北美自由贸易协议是否可以很容易的被撕毁、特朗普一旦启动退出北美自由贸易协议的程序会发生什么样的事情呢？下面是专家们归纳出的会发生的几件事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

僵尸NAFTA

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据北美自由贸易协议有关退出问题的2205条款，想要退出NAFTA的签约国必须提前6个月通知其它签约国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这六个月的时间里NAFTA会继续有效；就是在六个月之后北美自由贸易协议的一些条款可能还会继续被实行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

退一步说，即便是开始对进口产品征收关税，加拿大、美国和墨西哥政府也有决定征收多高关税税率的余地。比如美国对外国进口商品征收的平均关税是3.5%，加拿大是4.1%，而墨西哥是7%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加元币值会下跌

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Goldman Sachs公司的预测是，如果美国宣布退出北美自由贸易协议，加元对美元的汇率会下跌6美分、墨西哥比索对美元汇率下跌的幅度会更大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加元贬值也不都是负面效应，因为加元对美元汇率的下跌会削弱加拿大对美国出口产品失去免税优惠而受到的冲击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法庭挑战

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国司法界已经在讨论美国总统在没有国会授权的情况下让美国从多国自由贸易协议中撤出是否属于违宪行为；有的宪法专家认为美国总统有权决定美国是否退出与他国签署的自由贸易协议，而有的司法专家则认为在未经国会授权情况下，美国总统没有宪法赋予的权力这样做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国国会在1994年通过了批准并落实北美自由贸易协议的法律。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

传统上美国总统负责国际事务、美国国会负责贸易事务；但遇到多边自由贸易协议这样既属于国际也属于贸易的问题时谁有最后的决定权就有争议了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过司法专家的共识是，如果特朗普宣布美国退出北美自由贸易协议，则其这样的行政决定会遇到司法挑战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

墨西哥也不玩了

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

熟悉墨西哥NAFTA谈判代表团谈判策略的人士说，墨西哥已经多次公开表示如果美国宣布退出北美自由贸易协议、则墨西哥也会立刻退出；而且墨西哥谈判代表私下表示的“美国撤、墨西哥也撤”的态度更加坚决和明确。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大坚持到最后

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府不会放弃最后一线希望。只要有可能挽救北美自由贸易协议，加拿大政府就会让其谈判代表坚持到最后。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

特朗普的选项

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

特朗普除了可能宣布让美国撤出北美自由贸易协议之外，另外可能考虑的选项包括暂停修改NAFTA的谈判、直到墨西哥大选结束和美国国会中期选举结束后再恢复谈判；放弃三方自由贸易谈判，改成美国与加拿大、和美国与墨西哥的双边贸易谈判；在通知加拿大和墨西哥美国要撤出NAFTA之后6个月，让北美自由贸易协议最终寿终正寝。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相关文章：加拿大政府在准备应对美国退出北美自由贸易协定

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with CP、CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada