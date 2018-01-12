坏消息：财政部预测加拿大经济要减速

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最近加拿大经济方面的好消息频传，石油价格上升、就业上升、经济以较高的速度发展、等等，但似乎这场经济盛宴快要结束了。

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据加拿大广播公司记者Karina Roman 和 Dean Beeby报道，加拿大联邦政府财政部为财政部长Bill Morneau准备的经济走势分析报告显示，2017年加拿大通货膨胀低、失业率低、经济发展速度高的大好经济局面难以继续，2018到2022年5年的平均经济发展速度只有1.7%。

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相比之下过去一年加拿大的经济发展速度是3.7%；1995到2008年加拿大经济的平均发展速度是2.9%。

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由于加拿大联邦政府的预算与经济发展速度紧密相关，经济减速发展意味着联邦政府税收收入降低、没有能力搞新的预算开支项目、甚至可能不得不削减开支。

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加拿大财政部经济走势预测报告给出的几个应对经济减速的措施是，鼓励上了年纪的工作人口推迟退休、鼓励女性进入劳动市场工作、吸收更多的移民。不过该研究报告承认，即便采取了上述三项措施，也只会把加拿大的年经济发展速度从1.7%提高到2%。

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加拿大财政部对未来5年经济发展不乐观的预测与加拿大非政府研究机构的经济预测得出的结论基本一致。

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加拿大广播公司是根据政府信息公开法案获得了这份在2017年10月写就的财政部内部研究报告的。

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