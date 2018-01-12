蒂姆•霍顿上调一些食品价格，说与最低时薪上涨无关

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咖啡连锁巨头蒂姆·霍顿（Tim Hortons）公司已经证实，略微上调了一些地区的早餐食品价格。

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蒂姆·霍顿（Tim Hortons）表示，新的涨价属于“定期调整”，与安省上调最低工资没关系。

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该公司没有提供有关哪些地区涨价以及涨了多少的详细信息，但加拿大广播公司报道说，一些类别的早餐三明治涨了大约20加分。

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安大略省的一位客户- Art Jaszczyk 告诉加拿大广播公司，他去了安省万锦市的一个 Tim Hortons，注意到自己最喜欢的一种早餐三明治从 6.77加元涨到了7 加元，涨了 23 加分。

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© Tim Hortons

第二天，他在多伦多市的一个 Tim Hortons 也发现有同样涨价。

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他说，20 加分并不多，只要涨的钱是有助于支付员工的工资，他乐意多付一些。

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最近，在安大略省把最低时薪从11.60加元提高到14加元后，蒂姆·霍顿（Tim Hortons）的一些特许经营商削减了员工福利，引起公愤。

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代表 Tim Hortons 多家特许经营业主的协会 GWNFA 为此进行了辩护，该协会在一份声明中说，工资提高，特许经营业主面临着劳动力成本的增加，而总部不让特许经营商自己提价，许多业主没有办法，只能靠节约成本来维持生存。

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(RCI with CBC)

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