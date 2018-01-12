多伦多警察抱怨警员短缺，士气不振

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在加拿大最大城市多伦多，有警官发出警告说，多伦多警力面临着严重人手短缺问题，目前的警力使其没有足够的力量来应对重大突发事件，从而使公共安全处于危险之中。

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© Canadian Press

加拿大广播公司的 Amanda Grant 报道说，多伦多的一位要求不透露身份的警官接受了加拿大广播公司的独家采访，加拿大广播公司同意不公布这名警官的名字。

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在采访中，这位在多伦多警察局总部工作的高级警官说，警察部队在进入现代化，但警员的配置情况在恶化，而不是好转。

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这位警官表示，多伦多警员的短缺已经到了一个 “临界点”。

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他说，我们的警员配备比例非常低，现在的系统不能正常工作。

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他还说，缺乏人手带来了士气不振，压力过大，在警察中可以看到这种沮丧感在扩大、在加重，有的警察不得不请病假。

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© Chris Young/The Canadian Press

警察家属发声

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接受采访的这位警官并不是唯一有这种抱怨的人。

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加拿大广播公司获得了多伦多警察局的一些内部电子邮件，在第一线工作的一些警官表示，他们觉得工作不安全，因为没有足够的警察能在他们需要的时候互相保护和支持。

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一个电子邮件说，12月的一个星期二下午，他是分局进行巡逻的唯一一辆警车，巡逻期间接到了 5 个电话，包括性攻击、家庭暴力、还要逮捕三个人。

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多伦多一名警官的妻子说，每天丈夫去上班，她都感到害怕，因为她知道在紧急时刻能帮助丈夫的警察同事在减少。

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这位警官的妻子在接受加拿大广播公司的采访时同样表示不希望透露自己的姓名，她说，丈夫回到家时，会谈到有很多警察因为工作压力太大而请病假，上班的警察不够。

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她补充说，“警察的付出我是非常清楚的，他每天出门所面临的风险，晚上要通过脸书跟孩子说 “晚安”，错过孩子的生日，错过所有重大的节日，这就是警察的生活”。

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“除此之外，还有人手的短缺，病了的时候不能休病假，得不到上面管理层的支持，警察中有越来越多的人出现心理健康问题”。

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一些警察说，人员短缺并不仅影响到警察，还影响到公共安全。有一次，多伦多警方接到一个有人闯入私家住宅的报警电话，当时嫌疑人还在现场，但警局调不出人去处理。

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警官们说，这样的例子有很多。

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警察局长说在解决

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加拿大广播公司报道说，多伦多警察局已经宣布将在 2019 年前进行人员缩编，减少300 多名警察，从而在警察中引出更多担忧。

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多伦多警察局长 Mark Saunders © Darren Calabrese/The Canadian Press

多伦多警察局局长马克·桑德斯（Mark Saunders）表示，他了解警察们的压力和担心，正在予以处理和解决。

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上个月，桑德斯发送了一份内部备忘录，强调在为重新部署现有资源进行努力，将把 528 名警官调往第一线工作，以解决警员的短缺。

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（RCI with Amanda Grant / CBC）

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