新不伦瑞克省宣布低收入家庭孩子进托儿所免费

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大新不伦瑞克省省长布赖恩·盖兰特（ Brian Gallant ）宣布对省的日托系统进行变革，新变化中包括为低收入家庭提供免费托儿服务，并为保育员提升工资等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

盖兰特说，年收入在$ 37,500 以下的家庭现在可以免费送孩子进托儿所，这样可以使父母获得进入就业市场的所有机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据星期四宣布的计划，新不伦瑞克省将从2018年3月开始，首先在部分地区实行这一计划，然后在2019年3月1日前推广到全省范围内实施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，目前新不伦瑞克省政府每年投入1500万加元来资助低收入家庭的日托费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布赖恩·盖兰特还宣布，省政府准备拨款 2800 万加元，给从事幼儿教育的人涨工资。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政府的目标是在2022年至2023年期间，将训练有素的幼儿教育工作者的工资从每小时16加元提高到每小时19加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada