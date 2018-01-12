(Emma Davie/CBC)

真的“逃离特朗普”：一对美国夫妇定居加东哈利法克斯市

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 12 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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(Emma Davie/CBC)

特朗普当选美国总统前后，许多美国人表示要移民加拿大。对于大多数人来说，这只是一时愤激之语或者表达对大选结果失望的一种方式。但是有一对美国南卡罗来纳州的夫妇是认真的。罗宾.瓦格斯（Robin Vargas）和他的妻子希瑟（Heather）在元旦前开车从两千多公里外赶到哈利法克斯。因为他们一早就对亲友宣布，今年的新年要在加拿大过。

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2017年的最后一天，瓦格斯夫妇各开一辆车，带着他们的狗，在长途奔驰35个小时之后，到达他们的新家。年底和一月份本来就不是搬家的好季节，再加上寒流和暴风雪，加拿大的冬天给了这对南方青年一个下马威。罗宾告诉CBC记者Emma Davie, 只要在外面呆上五分钟，他的脸就完全没感觉了。“好冷啊。”

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希瑟乐观地说，极地寒流都试过了，接下来应该没有什么事是他们应付不了的。

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(CBC)

希瑟年底刚刚拿到商业管理硕士学位（MBA），罗宾的专长是虫害防治。两人去年通过“快速移民通道”申请加拿大技术移民并获批。如果是申请难民身份的话，作为美国公民，他们成功的希望非常渺茫，尽管促使他们北迁的最初原因确实是政治。

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最初的动机确实是想离特朗普远点儿

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2016年11月8日，美国大选结果揭晓。那天夜里，加拿大移民部网站被20万美国人挤爆，罗宾和希瑟也出了一份力。希瑟回忆说，在那个夜晚之前，每天的新闻已经让她越来越觉得“超现实”，就好象你正在看的一场真人秀渐渐变成了你的真实生活。

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南卡罗莱纳是支持特朗普的州。但是在瓦格斯夫妇所在的查尔斯顿市，获得最多选民支持的是希拉里.克林顿。

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瓦格斯夫妇来自南卡州查尔斯顿，一个典型的美国南方城市。（Heather Vargas/CBC）

不管是谁当选，大部分人还是照常过日子。但是罗宾和希瑟在加拿大移民部网站恢复正常后又去登门拜访了。罗宾说，随着他们获得越来越多的资讯，他们开始真正喜欢上了加拿大这个国家。逃避特朗普的初衷不再是唯一的移民动力。

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在卡尔加里和哈利法克斯之间选择

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在经过几个月的查询之后，他们在卡尔加里和哈利法克斯之间选择了后者作为定居城市。希瑟解释说，卡尔加里所在的阿尔伯塔省相对保守一些，而他们本来就来自以保守著称的美国“深南部”，想换一个环境。

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他们选择哈利法克斯的另一大原因是认为这个海港城市的气候比加拿大中部温和一些。当然，那时他们还没有见识过加东沿海的暴风雪。

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去年四月份，他们在做最后决定之前去了一次哈利法克斯。这个月冬雪已化而春花未开，也不是一个参观游览的理想季节。但是哈利法克斯人对他们实在太好了，让夫妇俩觉得没有选错地方。

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希瑟说，加拿大人有讲礼貌和好心肠的名声。这两个特点对她来说并不陌生。在她的美国南方老家，礼貌是“流淌在血液里的”。但是她觉得加拿大人更实在。其实夫妇俩在哈利法克斯一个熟人都没有，但是遇到的所有人都很热心。他们不是光嘴上嘘寒问暖，是真的留下电话电邮，准备帮他们搬家、请他们喝酒的。

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找到工作才算真正定居

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(Robin Vargas/CBC)

搬到哈利法克斯的最初两个星期，罗宾和希瑟忙着收拾新家，买家具，申请驾照和健康保险卡。在网上交到的当地朋友，有几个已经见了面。他们现在还处于和加拿大的“蜜月期”，政治、社会、文化、人情，看在眼里都是好的。

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接下来的日子，和所有新移民一样，安居乐业的前提是找到一份满意的工作。两人已经开始寄简历等面试了。亲友中有不看好他俩的，只猜他们再坚持多长时间就会想家。但是至少到目前为止，他们的计划是定居，即使美国总统换人也不回去了。

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不过他们说，2020年美国大选时，肯定是要回去投票的。

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（RCI with CBC, Emma Davie）

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