多伦多亚裔男子上学路上袭击穆斯林女孩，试图剪其头巾

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11岁的多伦多穆斯林女孩Khawlah Noman星期五（1月12日）早上遭到一个年轻男子袭击。据她事后的讲述，当时她和弟弟正在去上学的路上，忽然感到背后有人靠近，一转身看到一个手持剪刀的男子，正要剪她的头巾。她尖叫起来，那人跑开了。她带着弟弟赶快往人多的地方走。但是几分钟以后那人又跟上她，再次剪她的头巾，然后微笑着逃走了。

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多伦多警方正在对此事进行调查，但目前还不能确定这是否属于仇恨罪。总理特鲁多，安大略省长韦恩和多伦多市长托利都发表声明表示谴责和对女孩及家人的慰问。市长托利说，在多伦多没有一个孩子应该为他们的穿戴或其他原因在上学路上感到害怕。

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根据警方的描述，嫌疑人是一个二十多岁的亚裔男子，中等身材，戴眼镜，留小胡子。

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（RCI with CBC）

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