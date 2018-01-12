加拿大三大银行相继提高房贷的五年期固定利率

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加拿大皇家银行（RBC）、道明银行（TD）和帝国商业银行（CIBC）相继提高房贷五年期固定利率。其中皇家银行和道明银行升至5.14%，帝国商业银行升至4.99%。预计另外三大银行很快也将跟上。

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CBC财经记者Pete Evans解释说，银行主要靠发售债券来获得房贷资金，然后借给购房者。债券市场的利率持续上升，银行的运营成本增加，因此提高房贷固定利率。

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对需要贷款购房的加拿大人来说，房贷利率的提高还意味着一月份开始实行的“房贷压力测试”的难度提高了。因为测试的标准之一是在现行利率的基础上再加两个百分点，看贷款者是否有能力承受。

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加拿大银行行长下个星期将宣布是否上调基准利率。如果基准利率上调，各大银行也将随之上调房贷浮动利率。

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（RCI with CBC， Pete Evans）

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