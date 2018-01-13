Regis Duvignau/Reuters

香烟贵受益的不是政府而是烟草公司

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 13 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

抽烟的人来到加拿大都感觉这里的香烟价格真贵；不但是香烟的零售价格很贵、而且政府收的香烟税也是高的吓人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

烟价为啥提高

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府有意对香烟收取很高的税是为了减少吸烟人口；但研究显示，最近几年加拿大香烟零售价格不断上升并不是由于联邦政府提高了香烟税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，过去两年来加拿大的香烟售价在不断提高，而在这期间加拿大联邦政府并没有明显提高香烟税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大反吸烟组织Physicians for a Smoke-Free Canada 提供给加拿大广播公司的数据，特鲁多的自由党政府2015年秋天上台以来，加拿大市场的香烟批发价格每条香烟上涨了7加元，而加拿大联邦政府征收的香烟税每条香烟只增加了0.53加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Joe Raedle/Getty Images

换句话说，过去几年吸烟者感觉香烟越来越贵，但他们多付的钱基本上都被香烟公司拿走了，政府并没有得到什么新的好处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究加拿大香烟市场价格问题的专家Neil Collishaw指出，当政府提高香烟销售税时，销售香烟的零售商店店主们会大声抱怨政府的增税措施导致他们的生意被黑市走私香烟抢走；但当香烟公司提高香烟售价的时候，却听不到这些香烟零售店店主们的抱怨了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

香烟提价与增税的不同

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Neil Collishaw认为，香烟公司提高香烟售价与政府提高香烟税收的一个主要不同之处在于，政府提高香烟税是一下子提高的，而且是所有品牌的香烟都是同时增税；而香烟公司提高香烟售价却是缓慢进行的，今天提高这个品牌的售价一点点，明天提高那个品牌的售价一点点，两年下来消费者不知不觉的就多付了不少钱，但对他们的心里冲击却比政府提高香烟税要小的多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年3月份，特鲁多的自由党政府宣布要在2035年实现把加拿大的吸烟人口从目前的14%降低到低于5%的目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部的研究显示，要在2036年把加拿大的吸烟人口从14%降低到6%，香烟税必须被从目前占香烟零售价格68%的水平拉高到80%的水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

吸烟者最终支付的香烟价格由三部分组成，香烟批发价、零售商利润加价、和政府税收。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Reuters

戒烟靠增税

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们的共识是，提高香烟的售价能够有效的减少吸烟者的数量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在回答加拿大广播公司记者的问题时，Imperial Tobacco公司的发言人指出，时不时的对产品小幅度加价是正常经商的需要，公司不但要盈利而且盈利水平要符合投资者的预期；就连加拿大政府征收的香烟税都要每隔5年按照通货膨胀率向上调整。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位Imperial Tobacco公司的发言人强调说，从销售香烟产品中获利最多的是加拿大政府，每年通过税收拿走了90亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加拿大滑铁卢大学教授David Hammond的测算显示，政府现在从每根香烟上收取的税差不多是8分钱加币，这跟15年前是同样的水平、没有提高；所以加拿大政府应该重审其香烟税政策，与时俱进的进行调整，利用香烟税收的手段减少加拿大的吸烟人口。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Des femmes et des voiles, la perspective de Kenza Bennis

RCI | English

China and Russia blast Vancouver summit

RCI | Español

Salvadoreños en la mira de Trump podrían buscar residencia en Canadá

العربية | RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 13-01-2018

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志