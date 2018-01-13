香烟贵受益的不是政府而是烟草公司

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抽烟的人来到加拿大都感觉这里的香烟价格真贵；不但是香烟的零售价格很贵、而且政府收的香烟税也是高的吓人。

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烟价为啥提高

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加拿大政府有意对香烟收取很高的税是为了减少吸烟人口；但研究显示，最近几年加拿大香烟零售价格不断上升并不是由于联邦政府提高了香烟税。

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据加拿大广播公司报道，过去两年来加拿大的香烟售价在不断提高，而在这期间加拿大联邦政府并没有明显提高香烟税。

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根据加拿大反吸烟组织Physicians for a Smoke-Free Canada 提供给加拿大广播公司的数据，特鲁多的自由党政府2015年秋天上台以来，加拿大市场的香烟批发价格每条香烟上涨了7加元，而加拿大联邦政府征收的香烟税每条香烟只增加了0.53加元。

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换句话说，过去几年吸烟者感觉香烟越来越贵，但他们多付的钱基本上都被香烟公司拿走了，政府并没有得到什么新的好处。

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研究加拿大香烟市场价格问题的专家Neil Collishaw指出，当政府提高香烟销售税时，销售香烟的零售商店店主们会大声抱怨政府的增税措施导致他们的生意被黑市走私香烟抢走；但当香烟公司提高香烟售价的时候，却听不到这些香烟零售店店主们的抱怨了。

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香烟提价与增税的不同

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Neil Collishaw认为，香烟公司提高香烟售价与政府提高香烟税收的一个主要不同之处在于，政府提高香烟税是一下子提高的，而且是所有品牌的香烟都是同时增税；而香烟公司提高香烟售价却是缓慢进行的，今天提高这个品牌的售价一点点，明天提高那个品牌的售价一点点，两年下来消费者不知不觉的就多付了不少钱，但对他们的心里冲击却比政府提高香烟税要小的多。

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2017年3月份，特鲁多的自由党政府宣布要在2035年实现把加拿大的吸烟人口从目前的14%降低到低于5%的目标。

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加拿大卫生部的研究显示，要在2036年把加拿大的吸烟人口从14%降低到6%，香烟税必须被从目前占香烟零售价格68%的水平拉高到80%的水平。

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吸烟者最终支付的香烟价格由三部分组成，香烟批发价、零售商利润加价、和政府税收。

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戒烟靠增税

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专家们的共识是，提高香烟的售价能够有效的减少吸烟者的数量。

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在回答加拿大广播公司记者的问题时，Imperial Tobacco公司的发言人指出，时不时的对产品小幅度加价是正常经商的需要，公司不但要盈利而且盈利水平要符合投资者的预期；就连加拿大政府征收的香烟税都要每隔5年按照通货膨胀率向上调整。

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这位Imperial Tobacco公司的发言人强调说，从销售香烟产品中获利最多的是加拿大政府，每年通过税收拿走了90亿加元。

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不过，加拿大滑铁卢大学教授David Hammond的测算显示，政府现在从每根香烟上收取的税差不多是8分钱加币，这跟15年前是同样的水平、没有提高；所以加拿大政府应该重审其香烟税政策，与时俱进的进行调整，利用香烟税收的手段减少加拿大的吸烟人口。

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RCI with CBC

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