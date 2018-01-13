男女同工同酬：加拿大女性薪酬仍然比男性少四分之一

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2017年在加拿大职场，加拿大女性全职员工的工资是做同类工作的男性同事的74.2%。根据世界经济论坛的有关报告，这个水平在全世界排名第35位。而仅仅在两年前，加拿大还排在第19名。

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如果和三十年前相比，加拿大在男女同工同酬方面还是有进步的。1984年，加拿大女性员工的工资是男性的65%。多伦多大学洛特曼管理学院“性别与经济研究所”负责人莎拉.卡普兰（Sarah Kaplan）介绍说，男女薪酬差距一直在逐渐缩小，但是这个趋势过去几年来在加拿大开始放缓，甚至停滞。“我们感觉自己在进步，但实际上并没有进步。”

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卡普兰在接受CBC采访时说，其他工业发达国家也出现了同样的现象，甚至在北欧国家也不例外。究其原因，卡普兰认为，这是因为经过多年努力后，明处的歧视性做法已经被废止。现在留下来的是藏在暗处的、更复杂的问题。要解决它们，不同的群体和机构必须互相配合，共同努力。这是很难的。

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加拿大日渐进入老龄化社会，男女薪酬差异会影响劳动力市场，也会降低女性的退休收入。大道理人人都明白，该制定的法规也都制定了。但是，一位从70年代就开始受理薪酬平等案子的安大略省律师玛丽.科尼什（Mary Cornish）说，阻力来自各个方面。许多企业，包括政府属下的企业，不愿意提高女性员工的工资，因为她们的低工资是企业减少运营成本的手段之一。

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卡普兰介绍说，男女薪酬平等包括两个方面，一个是女性占多数和男性占多数的职业之间的薪酬平等，例如家庭助理和公寓管理员。另一个方面是职位相同的员工报酬也应该相同，就是我们平常所说的同工同酬。

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上个周末（1月7日），英国广播公司BBC北京记者站的中国新闻总编辑凯瑞（Carrie Gracie）宣布辞去这一职务，原因是她发现和她职位相同的两个男同事的工资竟然比她和另一个同等职位的女编辑高出至少50%。她认为这属于“秘密而非法的薪酬文化”。此事本周被英国媒体广泛报道。

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关于女性占多数的职业的薪酬平等，科尼什举例说，安大略省的助产士对安省政府提起诉讼，指控后者自1994年起对这个行业实行歧视性的薪酬规定，导致助产士的工资水平停滞不前。

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提升女性占多数的行业的工资水平需要进行一系列复杂的分析和比较。科尼什说，加拿大在1995年联合国妇女大会上首先提出了进行关于薪酬平等的“性别分析”的建议，但是二十年过去，加拿大并没有开始进行这类研究。

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到辞职以前，凯瑞担任BBC驻北京记者站总编已经四整年。男同事工资高的秘密被她发现，皆因英国去年通过薪酬透明法后，BBC不得不公布年薪酬过15万英镑的员工的名单。科尼什说，安大略省的同工同酬联盟正在要求安省政府制定类似法律。

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（RCI with CBC， Anna Maria Tremonti）

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