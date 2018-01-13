（iStock）

男女同工同酬：加拿大女性薪酬仍然比男性少四分之一

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 13 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2017年在加拿大职场，加拿大女性全职员工的工资是做同类工作的男性同事的74.2%。根据世界经济论坛的有关报告，这个水平在全世界排名第35位。而仅仅在两年前，加拿大还排在第19名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sarah Kaplan/Twitter

如果和三十年前相比，加拿大在男女同工同酬方面还是有进步的。1984年，加拿大女性员工的工资是男性的65%。多伦多大学洛特曼管理学院“性别与经济研究所”负责人莎拉.卡普兰（Sarah Kaplan）介绍说，男女薪酬差距一直在逐渐缩小，但是这个趋势过去几年来在加拿大开始放缓，甚至停滞。“我们感觉自己在进步，但实际上并没有进步。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡普兰在接受CBC采访时说，其他工业发达国家也出现了同样的现象，甚至在北欧国家也不例外。究其原因，卡普兰认为，这是因为经过多年努力后，明处的歧视性做法已经被废止。现在留下来的是藏在暗处的、更复杂的问题。要解决它们，不同的群体和机构必须互相配合，共同努力。这是很难的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大日渐进入老龄化社会，男女薪酬差异会影响劳动力市场，也会降低女性的退休收入。大道理人人都明白，该制定的法规也都制定了。但是，一位从70年代就开始受理薪酬平等案子的安大略省律师玛丽.科尼什（Mary Cornish）说，阻力来自各个方面。许多企业，包括政府属下的企业，不愿意提高女性员工的工资，因为她们的低工资是企业减少运营成本的手段之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省律师玛丽.科尼什（Ruth Kaplan/CPA）

卡普兰介绍说，男女薪酬平等包括两个方面，一个是女性占多数和男性占多数的职业之间的薪酬平等，例如家庭助理和公寓管理员。另一个方面是职位相同的员工报酬也应该相同，就是我们平常所说的同工同酬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个周末（1月7日），英国广播公司BBC北京记者站的中国新闻总编辑凯瑞（Carrie Gracie）宣布辞去这一职务，原因是她发现和她职位相同的两个男同事的工资竟然比她和另一个同等职位的女编辑高出至少50%。她认为这属于“秘密而非法的薪酬文化”。此事本周被英国媒体广泛报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

关于女性占多数的职业的薪酬平等，科尼什举例说，安大略省的助产士对安省政府提起诉讼，指控后者自1994年起对这个行业实行歧视性的薪酬规定，导致助产士的工资水平停滞不前。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

提升女性占多数的行业的工资水平需要进行一系列复杂的分析和比较。科尼什说，加拿大在1995年联合国妇女大会上首先提出了进行关于薪酬平等的“性别分析”的建议，但是二十年过去，加拿大并没有开始进行这类研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

55岁的凯瑞（右）中文流利，曾报道邓小平逝世和香港回归等重大事件。（BBC News）

到辞职以前，凯瑞担任BBC驻北京记者站总编已经四整年。男同事工资高的秘密被她发现，皆因英国去年通过薪酬透明法后，BBC不得不公布年薪酬过15万英镑的员工的名单。科尼什说，安大略省的同工同酬联盟正在要求安省政府制定类似法律。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC， Anna Maria Tremonti）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Des femmes et des voiles, la perspective de Kenza Bennis

RCI | English

China and Russia blast Vancouver summit

RCI | Español

Salvadoreños en la mira de Trump podrían buscar residencia en Canadá

العربية | RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 13-01-2018

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志