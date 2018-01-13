智能音箱盖过AR和VR成消费电子新宠，对于音频产业这意味着什么？

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根据Canalys的一份最新报告，智能扬声器现在是增长最快的消费类技术，比其他近期的消费类技术（包括AR，VR或可穿戴设备）更受欢迎，2018年智能音箱出货量达到5000万台。

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具体而言，分析师预计今年市场将增长5630万，亚马逊和谷歌都通过Echo和Home产品线领先市场。

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报告称，美国还将继续成为智能音箱的最重要市场，2018年的出货量预计将达到3840万台。中国将以440万台的速度随后。

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在中国，亚马逊和谷歌不会有那么多的成功。相反，像阿里巴巴，京东和小米这样的本土厂商将暂时领先。

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谷歌利用智能助理打造音频生态

谷歌在2017年全面使用Google智能助理及其各种Google Home设备。Google Home Mini的推出使智能音箱能够以低于40美元的价格销售，进入千家万户。

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谷歌的智能音箱围绕的是其智能语音助理系统。

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不出所料，这些庞大的智能音箱销售数字使得Google语音助理生态系统对设备制造商更具吸引力。目前，共有超过225个品牌的1500多种智能家居设备支持Google智能助理。

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在周末开始的CES之际，Google在活动现场展示大量围绕着“助理”的产品及其合作伙伴生态系统。很有可能在接下来的几天CES里会看到更多支持智能助手的硬件。

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智能音箱的可能性是无止境的，无论是广告，内容捆绑订阅，高级服务或企业解决方案。这项技术还处于转型期，来自生态系统多方参与者的投资将持续增加。 研究分析师Lucio Chen

智能音箱带来的音频第三条道路

那么，智能音箱的急速发展和普及对播客或音频内容发行商意味着什么呢？

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从目前来看，日益流行的音频播客通常可以分为两各方式：直接从传统电脑上聆听或通过智能手机收听移动设备 – 智能手机，平板电脑，便携式设备等。

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迄今为止，趋势表明，收听习惯已经从桌面转向移动。而智能音箱的出现引入了第三个渠道。如何在智能手机和智能音箱之间重新分配收听习惯/时间将成为长久的行业动态。

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或者也许有一个更复杂的局面出现：“播客收听习惯”不会转移，但非音乐智能音箱音频内容将建立它自己的独特类别。而“播客”成为苹果生态系统内的特定现象。

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下面有几个问题还值得进一步思考：

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 智能音箱不对等被动收听的广播或音频。智能音箱将采取怎样的音频收听和互动方式？

智能音箱不对等被动收听的广播或音频。智能音箱将采取怎样的音频收听和互动方式？ 亚马逊或谷歌在智能音箱的统治地位会为它们带来决定音频内容的权利。他们如何分发内容？

亚马逊或谷歌在智能音箱的统治地位会为它们带来决定音频内容的权利。他们如何分发内容？ 播客和智能音箱的收听将分裂为两种不同习惯，它们的交集在哪里？

播客和智能音箱的收听将分裂为两种不同习惯，它们的交集在哪里？ 播客平台面临智能音箱做出的调整和新的以智能音箱为中心的平台如何演进？

NPR对多平台播客展望

美国公共广播公司-NPR在坚持自己的音频道路的同时开拓在音频平台上的新边疆。NPR的发展不但没有受到广播市场萎缩影响，反而在音频播客的领域成为了行业老大。

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NPR的播客总经理Neal Carruth有一句话：“所有这一切都是为了希望我们的音频无处不在。同时也要为每个新的平台量身定制用户体验。”

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在NPR的音频战略中，智能音箱就是下面着重试验和占领的渠道。

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轻松一下，一位意大利老太太的谷歌智能音箱Mini的初次体验：

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